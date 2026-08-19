Νέα οικονομικά μέτρα και στήριξη ανέργων: Οι αλλαγές που έρχονται

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων που θα ανακοινωθούν από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο. Οι εξαγγελίες αναμένεται να περιλαμβάνουν μειώσεις φόρων και αλλαγές που αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτών, από επαγγελματίες και επιχειρήσεις μέχρι συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, σημαντικές αλλαγές έρχονται και στον τομέα της ασφάλισης, με τη ΔΥΠΑ να προσφέρει «δωρεάν» ένσημα σε μακροχρόνια ανέργους που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.

Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ και η πορεία της οικονομίας

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, έχει πλέον διαμορφώσει μια σαφή εικόνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την πορεία των φορολογικών εσόδων και την υπεραπόδοση που καταγράφεται από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Βάσει αυτών των στοιχείων, θα υποβάλει την τελική του εισήγηση στον Πρωθυπουργό. Η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες ενισχύει το μέγεθος του πακέτου της φετινής ΔΕΘ, η οποία φέρει μεγάλη πολιτική βαρύτητα, δεδομένων και των επερχόμενων εκλογών.

Πίσω από τον κυβερνητικό σχεδιασμό βρίσκεται η ισχυρή απόδοση της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με τα θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τα μέτρα περιορισμού της φοροδιαφυγής. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να διατηρηθεί φέτος στα επίπεδα του 2%, μετά την αναθεώρηση του αρχικού στόχου που ήταν 2,4%, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μάλιστα, οποιαδήποτε εφετινή αναθεώρηση του στόχου για το ΑΕΠ θα καλυφθεί από την αναθεώρηση προς τα πάνω στο 2% από την αρχική πρόβλεψη του 1,7% για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2027.

Ελαφρύνσεις για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες

Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Στο πακέτο μέτρων της ΔΕΘ θα συμπεριληφθούν επίσης οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, οι συνταξιούχοι, η μεσαία τάξη, οι μισθωτοί και τα νοικοκυριά. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πλέγματος παρεμβάσεων που θα απευθύνεται ταυτόχρονα σε όλες αυτές τις κατηγορίες πολιτών.

Κεντρική θέση στον σχεδιασμό κατέχει η κλιμακωτή μείωση της προκαταβολής φόρου. Σήμερα, οι επιχειρήσεις προκαταβάλλουν το 80% του φόρου εισοδήματος της επόμενης χρήσης, ενώ για τους επαγγελματίες το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 55%. Εξετάζεται ένα νέο κλιμακωτό σύστημα, το οποίο θα προσφέρει μεγαλύτερη ελάφρυνση στους μικρούς επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις. Στις ασκήσεις που έχουν παρουσιαστεί περιλαμβάνεται η αποκλιμάκωση της προκαταβολής για τους επαγγελματίες κοντά ή ακόμη και κάτω από το 40%.

Διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα και σταδιακή κατάργηση

Παράλληλα με τις αλλαγές στην προκαταβολή φόρου, έχουν προετοιμαστεί διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης, το οποίο αφορά περίπου 670.000 αυτοαπασχολούμενους. Αυτές οι διορθώσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την ελάφρυνση των επαγγελματιών.

Στον σχεδιασμό μπαίνει και η πλήρης κατάργηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί σταδιακά τα επόμενα έτη. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος αυτής της κατάργησης υπολογίζεται περίπου στα 400 εκατομμύρια ευρώ, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στο φορολογικό τοπίο για τους αυτοαπασχολούμενους.

«Δωρεάν» ένσημα για μακροχρόνια ανέργους από τη ΔΥΠΑ

Μια δεύτερη ευκαιρία να συμπληρώσουν τα ένσημα που τους λείπουν για να βγουν στη σύνταξη έχουν οι μακροχρόνια άνεργοι που βρίσκονται κοντά στο όριο συνταξιοδότησης. Η ΔΥΠΑ αναλαμβάνει να καλύψει τις εισφορές για όσους βρίσκονται έως πέντε χρόνια πριν από την πλήρη συνταξιοδότηση, δίνοντας τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να κερδίσει έως και πέντε χρόνια ασφαλιστικού χρόνου χωρίς δική του οικονομική επιβάρυνση. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για όσους έχασαν την εργασία τους έχοντας ήδη πολλά χρόνια ασφάλισης, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο για πλήρη σύνταξη.

Πρόκειται για ασφαλισμένους οι οποίοι, λόγω ηλικίας, συχνά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην επιστροφή τους στην αγορά εργασίας και κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν για χρόνια μέχρι να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Η προαιρετική ασφάλιση των μακροχρόνια ανέργων δεν αποτελεί νέο μέτρο, καθώς υπάρχει από το 2000, έχοντας δημιουργηθεί για να αντιμετωπίσει ακριβώς τέτοιες περιπτώσεις εργαζομένων που έχαναν τη δουλειά τους λίγο πριν τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.

Νέα κριτήρια ένταξης με εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ

Το νέο πλαίσιο αποσαφηνίζεται με εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ για την εφαρμογή του άρθρου 67 του νόμου 5239/2025, η οποία αλλάζει ένα από τα βασικότερα κριτήρια ένταξης στο μέτρο: τα προκαθορισμένα ηλικιακά όρια αποτελούν πλέον παρελθόν. Στο εξής, δεν εξετάζεται εάν ο μακροχρόνια άνεργος έχει φτάσει σε μία συγκεκριμένη ηλικία, κοινή για όλους, αλλά πόσο απέχει από το δικό του όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης.

Εφόσον η απόσταση αυτή δεν ξεπερνά τα πέντε χρόνια και πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενταχθεί στην προαιρετική ασφάλιση. Με το προηγούμενο καθεστώς υπήρχαν συγκεκριμένα ηλικιακά «κατώφλια», όπως το 60ό έτος για τους άνδρες και το 55ο για τις γυναίκες αρχικά. Μετά τις αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, τα ηλικιακά όρια είχαν προσαρμοστεί στο 62ο έτος για την πλειονότητα των ασφαλισμένων και στο 57ο έτος για όσους υπάγονταν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Αυτό που αλλάζει τώρα είναι ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζονται οι δικαιούχοι, εστιάζοντας στην εξατομικευμένη απόσταση από την πλήρη συνταξιοδότηση.

Πηγή: Enikos