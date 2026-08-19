Η αμόλυβδη πάνω από τα 2 ευρώ σε 30 νομούς της χώρας

Οι εκδρομείς του Αυγούστου βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένες τιμές στα καύσιμα, καθώς το διεθνές ράλι του πετρελαίου έχει φτάσει στις αντλίες. Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε 30 νομούς της χώρας, ενώ το ντίζελ κίνησης κινείται πάνω από το ίδιο όριο σε 25 νομούς. Η κατάσταση αυτή αναγκάζει τους καταναλωτές να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη.

Η εικόνα των τιμών πανελλαδικά

Τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων αποτυπώνουν μια ανοδική πορεία στις τιμές. Συγκεκριμένα, στις 17 Αυγούστου 2026, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων βρισκόταν στα 1,998 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ημέρα, η αμόλυβδη 100 οκτανίων έφτανε τα 2,248 ευρώ, το diesel κίνησης τα 1,989 ευρώ και το υγραέριο κίνησης τα 0,957 ευρώ.

Μόλις μία ημέρα αργότερα, στις 18 Αυγούστου 2026, η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης 95 οκτανίων πέρασε το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ, φτάνοντας στα 2,002 ευρώ το λίτρο. Η 100άρα αμόλυβδη ανέβηκε στα 2,250 ευρώ, ενώ το diesel κίνησης βρέθηκε μια ανάσα από τα 2 ευρώ, στα 1,996 ευρώ το λίτρο. Το υγραέριο παρέμεινε αμετάβλητο στα 0,957 ευρώ.

Μεγάλες αποκλίσεις ανά περιοχή

Παρά τη μέση πανελλαδική τιμή, παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις από περιοχή σε περιοχή. Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο τιμών υγρών καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβδη έχει ξεπεράσει το φράγμα των 2 ευρώ το λίτρο σε 30 νομούς της χώρας.

Οι υψηλότερες τιμές εντοπίζονται κυρίως σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά τους επισκέπτες και τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Η διαφορά στις τιμές μεταξύ των διαφόρων νομών είναι αισθητή, καθιστώντας το κόστος των μετακινήσεων ιδιαίτερα υψηλό σε ορισμένα μέρη.

Οι πρωταθλήτριες της ακρίβειας

Στην κορυφή της ακρίβειας παραμένουν οι Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή της αμόλυβδης έφτασε τα 2,251 ευρώ το λίτρο, ενώ το diesel κίνησης διαμορφώθηκε στα 2,235 ευρώ. Ακολουθούν τα Δωδεκάνησα, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να ανέρχεται στα 2,219 ευρώ και του ντίζελ στα 2,085 ευρώ.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Λέσβος, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να φτάνει τα 2,090 ευρώ και του ντίζελ τα 2,087 ευρώ. Αυτοί οι τουριστικοί προορισμοί αντιμετωπίζουν τις πιο υψηλές τιμές καυσίμων στην Ελλάδα.

Εκτεταμένες αυξήσεις σε πολλούς νομούς

Πέρα από τις προαναφερθείσες περιοχές, η αμόλυβδη κινείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο και σε πολλούς άλλους νομούς της χώρας. Συγκεκριμένα, υψηλές τιμές καταγράφονται σε Αιτωλοακαρνανία, Αρκαδία, Γρεβενά, Εύβοια, Ευρυτανία, Ζάκυνθο, Ηράκλειο, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Καβάλα, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λασίθι, Λακωνία, Λευκάδα, Μαγνησία, Μεσσηνία, Ξάνθη, Ρέθυμνο, Σάμο, Τρίκαλα, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Χαλκιδική, Χανιά και Χίο.

Αντίστοιχα, το ντίζελ κίνησης πωλείται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε 25 νομούς συνολικά, με τις Κυκλάδες να διατηρούν την αρνητική πρωτιά και σε αυτή την κατηγορία καυσίμων. Η γεωγραφική κατανομή των αυξήσεων δείχνει ότι το φαινόμενο αφορά ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής επικράτειας.

Παράγοντες που επηρεάζουν και παρεμβάσεις

Η άνοδος των τιμών των καυσίμων συνδέεται με το διεθνές ράλι του πετρελαίου, το οποίο κινείται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Οι προσδοκίες για άμεση διπλωματική διέξοδο στην κρίση ΗΠΑ-Ιράν εξασθενούν, γεγονός που στενεύει τα περιθώρια για γρήγορη αποκλιμάκωση των τιμών.

Οι πρατηριούχοι αποφεύγουν τις προβλέψεις για τη συνέχεια, καθώς αυτή θα κριθεί τόσο από τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου όσο και από την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου, καθώς και την ταχύτητα με την οποία οι ανατιμήσεις περνούν στην ελληνική αγορά. Ωστόσο, χωρίς τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ, η εικόνα στην αντλία θα ήταν ακόμα πιο επιβαρυντική. Οι εκπτώσεις των διυλιστηρίων, σε συνδυασμό με την κρατική επιδότηση στο ντίζελ κίνησης έως το τέλος Αυγούστου, έχουν λειτουργήσει ως ανάχωμα στις ανατιμήσεις, μετριάζοντας την επιβάρυνση για τους καταναλωτές.

Πηγή: Newsbeast