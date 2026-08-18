Προβληματισμός για την παγκόσμια οικονομία από την άνοδο των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα

Ο πληθωρισμός και οι αυξημένες κρατικές δαπάνες ασκούν σημαντικές πιέσεις στα κρατικά ομόλογα, ωθώντας τις αποδόσεις τους σε πολυετή υψηλά επίπεδα και δημιουργώντας ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την παγκόσμια οικονομία. Οι διεθνείς αγορές έχουν περιέλθει σε κλοιό ισχυρών πιέσεων, καθώς οι μακροπρόθεσμοι κρατικοί τίτλοι προκαλούν έντονο προβληματισμό στο επενδυτικό κοινό. Οι ανησυχίες αυτές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, από τις πληθωριστικές τάσεις μέχρι τις τεράστιες επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η εκτόξευση του κόστους δανεισμού

Το κόστος κρατικού δανεισμού καταγράφει απότομη άνοδο σε παγκόσμια κλίμακα, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις διεθνείς αγορές. Η εκτόξευση των αποδόσεων στα ομόλογα απειλεί την παγκόσμια οικονομία, καθώς τα κράτη καλούνται να επωμιστούν ένα βαρύ κόστος για τις αναγκαίες επενδύσεις, όπως αυτές στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες στηρίζονται σε υπέρογκο δανεισμό.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι, μέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα, η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς κρατικού ομολόγου σκαρφάλωσε σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2007. Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στην Ευρώπη, με το γαλλικό κόστος δανεισμού να χτυπάει υψηλά του 2008.

Πολυετή υψηλά σε Ευρώπη και Ασία

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία. Τα γερμανικά ομόλογα ανάλογης διάρκειας κινούνται σε τιμές που θυμίζουν το 2011, υπογραμμίζοντας την ευρύτερη τάση ανόδου των αποδόσεων στην Ευρωζώνη. Παράλληλα, οι αποδόσεις των βρετανικών gilts αγγίζουν το 6%, δείχνοντας ένα σημαντικό ράλι και στη βρετανική αγορά κρατικού χρέους.

Ακόμη και στην Ασία, η κατάσταση είναι ανάλογη, με τους μακροπρόθεσμους τίτλους της Ιαπωνίας να προσεγγίζουν νέα ιστορικά ρεκόρ στις αποδόσεις τους. Αυτή η παγκόσμια σύγκλιση στην άνοδο των αποδόσεων υποδηλώνει κοινές αιτίες που επηρεάζουν τις αγορές χρέους διεθνώς.

Παγκόσμιες διαρθρωτικές αλλαγές και πληθωρισμός

Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, παρά το γεγονός ότι κάθε χώρα επηρεάζεται από τις δικές της εσωτερικές δυναμικές, η βασική αιτία αυτής της ανοδικής πορείας των αποδόσεων εντοπίζεται σε ευρύτερες, παγκόσμιες διαρθρωτικές αλλαγές. Εδραιώνεται σταδιακά η πεποίθηση πως το σημερινό κατακερματισμένο διεθνές περιβάλλον εκθέτει τις οικονομίες σε σοβαρούς κινδύνους.

Οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν κυρίως την εφοδιαστική αλυσίδα και τον επίμονο πληθωρισμό. Την ίδια ώρα, οι ομολογιούχοι εκφράζουν φόβους ότι οι κυβερνήσεις θα δυσκολευτούν να μαζέψουν τα κρατικά έξοδα, γεγονός που θα συνεχίσει να υπερθερμαίνει την οικονομία και θα εγκλωβίσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για αρκετό καιρό.

Προκλήσεις για τα υπουργεία Οικονομικών

Σε αυτή την εξίσωση προστίθενται τόσο οι ριζικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των αγορών όσο και οι δημογραφικές ανακατατάξεις. Αυτές οι ανακατατάξεις περιορίζουν τη δυναμική των παραδοσιακών αγοραστών, οι οποίοι στο παρελθόν αποτελούσαν το σταθερό στήριγμα της ζήτησης για κρατικά ομόλογα.

Αυτός ο συνδυασμός πιέσεων δημιουργεί τεράστιες προκλήσεις για τα υπουργεία Οικονομικών διεθνώς. Πολλοί αρμόδιοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στρέφοντας την έκδοση χρέους σε τίτλους πιο βραχυπρόθεσμου ορίζοντα, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις χαμηλότερες αποδόσεις που προσφέρουν.

Το τέλος του φθηνού δανεισμού

Ωστόσο, τα περιθώρια για τέτοιες κινήσεις είναι πλέον στενά, καθώς η εποχή όπου τα κράτη εξασφάλιζαν πάμφθηνο δανεισμό για δεκαετίες ανήκει πια στο παρελθόν. Η νέα πραγματικότητα απαιτεί διαφορετικές προσεγγίσεις στη διαχείριση του δημόσιου χρέους.

Σχετικά με την πορεία των αγορών, ο Κρις Ίγκο, επικεφαλής επενδύσεων της AXA IM Core στην BNP Paribas Asset Management, επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι «Είναι δύσκολο να γνωρίζουμε σε ποιο επίπεδο απόδοσης οι προοπτικές των συνολικών αποδόσεων από ομόλογα σ...»

Πηγή: Ieidiseis