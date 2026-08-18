Η αναταραχή στις διεθνείς αγορές καυσίμων οδηγεί σε εκτόξευση του κόστους για τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης έχει διαμορφωθεί στα δύο ευρώ το λίτρο στα περισσότερα πρατήρια της χώρας, καταγράφοντας αισθητή άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία στους καταναλωτές, καθώς οι ενδείξεις δείχνουν προς νέες αυξήσεις, με φόντο το διεθνές σκηνικό.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης στα 2 ευρώ

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης στις 17 Αυγούστου, η μέση τιμή λιανικής πώλησης της βενζίνης 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2.002 ευρώ ανά λίτρο. Την ίδια στιγμή, η βενζίνη 100 οκτανίων κοστίζει 2,250 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης διατίθεται στα 1,996 ευρώ ανά λίτρο.

Ειδικότερα, την Τρίτη 18 Αυγούστου, η μέση τιμή της αμόλυβδης στα πρατήρια της χώρας έφτασε τα δύο ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ανοδική τάση. Αυτή η εξέλιξη έρχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τον οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς οι τιμές των καυσίμων αποτελούν σημαντικό παράγοντα κόστους για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Διεθνείς εξελίξεις και αγορές καυσίμων

Οι τιμές στα καύσιμα έχουν πάρει ξανά την ανηφόρα, μετά το τέλος του δίμηνου παραθύρου που είχε δοθεί για τη διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν. Αυτή η διεθνής γεωπολιτική εξέλιξη φαίνεται να επηρεάζει άμεσα τις αγορές ενέργειας, οδηγώντας σε ανατιμήσεις.

Η ανοδική αυτή τάση στις διεθνείς αγορές καυσίμων αποτελεί πηγή ιδιαίτερης ανησυχίας για τους πρατηριούχους. Οι επαγγελματίες του κλάδου αναμένουν ότι οι αυξήσεις αυτές θα μεταφερθούν αναπόφευκτα και στον τελικό καταναλωτή, επιβαρύνοντας περαιτέρω την καθημερινότητα.

Οι τιμές στα διυλιστήρια και η ανησυχία των πρατηριούχων

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, οι τιμές στα διυλιστήρια κινούνται ανοδικά, σηματοδοτώντας την επερχόμενη αύξηση στο κόστος των καυσίμων. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ένα περιβάλλον αβεβαιότητας στην αγορά, με τους πρατηριούχους να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

Στη χώρα μας, η τιμή της βενζίνης ξεπέρασε το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο από τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, σύμφωνα με τις μέσες τιμές λιανικής πώλησης σε όλη τη χώρα. Η συνεχής άνοδος των τιμών στα καύσιμα αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για την ελληνική οικονομία και τους πολίτες.

Η παρέμβαση της κυβέρνησης στο πετρέλαιο κίνησης

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του προηγούμενου μήνα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ανακοινώσει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο. Η παρέμβαση αυτή προέβλεπε επιπλέον 10 λεπτά ανά λίτρο, ανεβάζοντας τη συνολική έκπτωση στα 15 λεπτά.

Ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει τότε: «Αποφασίσαμε το κράτος να καλύψει μια επιπλέον μείωση στο πετρέλαιο κίνησης για ολόκληρο τον Αύγουστο με ακόμη 10 λεπτά ανά λίτρο, ώστε η συνολική έκπτωση να φτάσει τα 15 λεπτά». Πρόσθεσε επίσης ότι «Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ που αποσκοπεί όχι μόνο στη στήριξη των επαγγελματιών και των μεταφορών, αλλά και στον περιορισμό των ανατιμήσεων που μεταφέρονται σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα».

Πηγή: Ieidiseis