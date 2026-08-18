Η αμόλυβδη βενζίνη ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο πανελλαδικά, με αυξημένες τιμές στα νησιά

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης βρέθηκε ξανά πάνω από το όριο των 2 ευρώ το λίτρο σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Καυσίμων. Αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει την επίδραση του ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου στην εγχώρια αγορά, με την ακρίβεια να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Παράλληλα, κρατικές επιδοτήσεις και εκπτώσεις από τα διυλιστήρια παραμένουν σε ισχύ για τον Αύγουστο, προσφέροντας μια μικρή ελάφρυνση.

Η πορεία των τιμών καυσίμων στην Ελλάδα

Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης των 95 οκτανίων κατέγραψε εκ νέου άνοδο, ξεπερνώντας το φράγμα των 2 ευρώ ανά λίτρο. Συγκεκριμένα, οι τιμοληψίες της 17ης Αυγούστου 2026, όπως αποτυπώνονται στα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Καυσίμων, έδειξαν τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,002 ευρώ.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά από μια σύντομη περίοδο αποκλιμάκωσης των τιμών, καθώς η αμόλυβδη είχε βρεθεί ξανά πάνω από τα 2 ευρώ στις 7 Αυγούστου. Η νέα αύξηση στις τιμές των καυσίμων αποτελεί άμεσο αποτέλεσμα της ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου, επηρεάζοντας σημαντικά το κόστος για τους καταναλωτές σε όλη τη χώρα.

Ανοδική τάση και στο πετρέλαιο κίνησης

Παράλληλα με την αμόλυβδη βενζίνη, και η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης προσεγγίζει πλέον το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με τις ίδιες τιμοληψίες της 17ης Αυγούστου 2026, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώθηκε στα 1,996 ευρώ.

Το πετρέλαιο κίνησης επωφελείται από δύο βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη συγκράτηση της τιμής του. Αφενός, ισχύει μια κρατική επιδότηση ύψους 0,10 ευρώ ανά λίτρο, η οποία παραμένει σε εφαρμογή καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου. Αφετέρου, εφαρμόζονται εκπτώσεις που παρέχονται από τα διυλιστήρια, προσφέροντας επιπλέον ελάφρυνση.

Οι διεθνείς τιμές και οι επιπτώσεις

Η άνοδος των τιμών στα καύσιμα στην Ελλάδα συνδέεται άμεσα με την πορεία των διεθνών αγορών ενέργειας. Τα συμβόλαια του αργού πετρελαίου τύπου Brent έχουν σκαρφαλώσει ξανά πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, γεγονός που επηρεάζει τις τιμές λιανικής πώλησης τόσο της βενζίνης όσο και του πετρελαίου κίνησης στην εγχώρια αγορά.

Αυτός ο νέος κύκλος ανόδου γίνεται ιδιαίτερα αισθητός σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας. Οι καταναλωτές που διαμένουν σε νησιά, σε τουριστικές περιοχές, καθώς και σε απομακρυσμένες από τα μεγάλα αστικά κέντρα περιοχές, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη επιβάρυνση στις τιμές των καυσίμων, επιβεβαιώνοντας τη μεγαλύτερη ακρίβεια σε αυτές τις ζώνες.

Κρατική επιδότηση και εκπτώσεις διυλιστηρίων

Για την ανακούφιση των καταναλωτών, η κρατική επιδότηση 0,10 ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα. Η επιδότηση αυτή εφαρμόζεται καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου, προσφέροντας μια σταθερή στήριξη στο κόστος του πετρελαίου κίνησης.

Επιπρόσθετα, οι εκπτώσεις που παρέχονται από τα διυλιστήρια τέθηκαν σε ισχύ στις 14 Ιουλίου και θα διαρκέσουν επίσης όλο τον Αύγουστο. Οι εκπτώσεις αυτές ανέρχονται σε 0,05 ευρώ ανά λίτρο για το πετρέλαιο και σε 0,10 ευρώ ανά λίτρο για τη βενζίνη, συμβάλλοντας στη μείωση του τελικού κόστους για τους οδηγούς.

Οι ακριβότερες περιοχές της Ελλάδας

Τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Καυσίμων αναδεικνύουν σημαντικές διαφορές στις τιμές ανά περιοχή της χώρας. Οι καταναλωτές που πληρώνουν την ακριβότερη βενζίνη στην Ελλάδα είναι αυτοί που διαμένουν στις Κυκλάδες. Εκεί, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2,25 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης οδεύει πάνω από τα 2,23 ευρώ ανά λίτρο.

Πέρα από τις Κυκλάδες, άλλες περιοχές που ακολουθούν με αυξημένες τιμές, αν και με μικρότερες διαφορές, περιλαμβάνουν τη Λευκάδα, την Κεφαλονιά, τα Δωδεκάνησα και τη Λέσβο. Αυτές οι περιοχές, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και των ιδιαίτερων συνθηκών εφοδιασμού, αντιμετωπίζουν διαχρονικά υψηλότερο κόστος στα καύσιμα σε σύγκριση με τα μεγάλα αστικά κέντρα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Πηγή: Newsit