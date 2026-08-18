Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου 2026

Σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, το εορτολόγιο περιλαμβάνει αρκετά ονόματα που τιμούνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Συγκεκριμένα, γιορτάζουν ο Αρσένιος, ο Αρσένης, η Αρσενία, ο Λαύρος, η Λαύρα, η Φλώρα και ο Φλώρος. Η ημέρα είναι αφιερωμένη στη μνήμη των Αγίων Φλώρου και Λαύρου, καθώς και στην ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Οσίου Αρσενίου του Νέου, εν Πάρω.

Οι ονομαστικές εορτές της ημέρας

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, γιορτάζουν τα ονόματα Αρσένιος, Αρσένης, Αρσενία, Λαύρος, Λαύρα, Φλώρα και Φλώρος. Αυτά είναι τα ονόματα που τιμώνται κατά κύριο λόγο την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Πέραν αυτών, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά επίσης τη μνήμη των Αγίων Πενήτων Μαρτύρων, των Αγίων Έρμου, Σεραπίωνος και Πολυαίνου, της Αγίας Ιουλιανής πλησίον του Στροβίλου, του Αγίου Λέοντος, των Τεσσάρων Οσίων Ασκητών, των Αγίων Γεωργίου και Ιωάννου Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως, των Οσίων Βαρνάβα, Σωφρονίου και Χριστοφόρου, του Οσίου Σωφρονίου του Αγιορείτη, του Αγίου Κωνσταντίνου εκ Καππούας, του Αγίου Ματθαίου του Νεομάρτυρος, του Αγίου Αγαπίου του εκ Γαλατίστης Ιερομάρτυρος και των Οσίων Αγαπίου και Πορφυρίου των Κολλυβάδων.

Η μνήμη των Αγίων Φλώρου και Λαύρου

Οι Άγιοι Φλώρος και Λαύρος, των οποίων η μνήμη τιμάται στις 18 Αυγούστου, ήταν δίδυμα αδέλφια σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση. Η σχέση τους δεν περιοριζόταν μόνο στη συγγένεια, αλλά επεκτεινόταν και στην κοινή τους πίστη στον Χριστιανισμό, η οποία τους συνέδεε βαθιά.

Κατά το συναξάρι, οι δύο αδελφοί κατάγονταν από το Βυζάντιο. Εκεί διδάχθηκαν τόσο τη χριστιανική πίστη όσο και την τέχνη του λιθοξόου από τους δασκάλους τους, Πρόκλο και Μάξιμο. Οι Πρόκλος και Μάξιμος μαρτύρησαν επίσης για την πίστη τους, αφήνοντας ένα ισχυρό παράδειγμα στους μαθητές τους.

Η δράση τους στην Ιλλυρία και η θεραπεία του Αθανάσιου

Μετά τον θάνατο των διδασκάλων τους, ο Φλώρος και ο Λαύρος αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το Βυζάντιο και να μεταβούν στην Ιλλυρία. Εκεί εγκαταστάθηκαν στην Ουλπιανά, όπου συνέχισαν να ασκούν το επάγγελμα του τεχνίτη. Παράλληλα με την εργασία τους, διέδιδαν τη χριστιανική διδασκαλία, σύμφωνα πάντα με την εκκλησιαστική παράδοση.

Η παράδοση αναφέρει ένα αξιοσημείωτο γεγονός που συνέβη στην περιοχή. Εκεί ζούσε ένας ειδωλολάτρης ιερέας, ο Μερέντιος, του οποίου ο γιος, Αθανάσιος, αντιμετώπιζε ένα σοβαρό πρόβλημα όρασης. Οι δύο αδελφοί φέρεται να τον θεράπευσαν επικαλούμενοι το όνομα του Χριστού. Αυτό το θαύμα οδήγησε τόσο τον πατέρα όσο και τον γιο να ασπαστούν τον Χριστιανισμό.

Το μαρτύριο και η μετακομιδή των λειψάνων

Όταν η δράση των Φλώρου και Λαύρου και η διάδοση της χριστιανικής πίστης έγιναν γνωστές στον έπαρχο Λύκωνα, οι δύο αδελφοί συνελήφθησαν. Υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια για την πίστη τους. Σύμφωνα με το συναξάρι, το μαρτύριό τους έληξε όταν ρίχτηκαν ζωντανοί μέσα σε ένα πηγάδι, όπου και βρήκαν τον θάνατο.

Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι αργότερα, Χριστιανοί συνέλεξαν τα λείψανά τους και τα μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη. Η μνήμη των δύο μαρτύρων τιμάται σταθερά κάθε χρόνο στις 18 Αυγούστου. Το συναξάρι περιγράφει το τέλος τους με τους στίχους: «Δίψει τελευτῆς τῆς ὑπὲρ Θεοῦ Λόγου, Χωροῦσι Φλῶρος καὶ Λαῦρος πρὸς τὸ φρέαρ. Φλώρῳ ἀμφ’ ὀγδοάτῃ δεκάτ».

Ο Όσιος Αρσένιος ο Νέος εν Πάρω

Εκτός από τους Αγίους Φλώρο και Λαύρο, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Τρίτη 18 Αυγούστου 2026, και την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Οσίου Αρσενίου του Νέου, εν Πάρω. Η ανακομιδή των λειψάνων του Οσίου Αρσενίου αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για τους πιστούς, καθώς σηματοδοτεί τη μεταφορά και την εναπόθεση των ιερών του λειψάνων σε τόπο προσκυνήματος.

Πηγή: Newsbeast