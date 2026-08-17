Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για τα vouchers παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών

Τα οριστικά αποτελέσματα της Πρόσκλησης για τους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ ανακοινώθηκαν σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026. Συνολικά 158.009 παιδιά και άτομα με αναπηρία θα λάβουν voucher για το έτος 2026-2027, καλύπτοντας τις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών. Οι έγκυρες αιτήσεις που υποβλήθηκαν ανήλθαν σε 199.138.

Πάνω από 158.000 δικαιούχοι για το έτος 2026-2027

Σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο αριθμός των παιδιών και των Ατόμων με Αναπηρία που εξασφαλίζουν voucher ανέρχεται σε 158.009. Αυτά τα vouchers αφορούν την πρόσβαση σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ) για την περίοδο 2026-2027. Ο συνολικός αριθμός των έγκυρων αιτήσεων που υποβλήθηκαν για το πρόγραμμα ήταν 199.138.

Οι δηλώσεις της υπουργού Δόμνας Μιχαηλίδου

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σημείωσε ότι «στηρίζουμε έμπρακτα τις οικογένειες και διευρύνουμε σταθερά την πρόσβαση των παιδιών σε ποιοτικές υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης». Η υπουργός τόνισε πως ήδη από πέρυσι υπήρξε σημαντική αύξηση των εισοδηματικών ορίων, με στόχο να μπορούν περισσότερες οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων μεσαίου εισοδήματος, να λάβουν voucher για τις συγκεκριμένες δομές.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου προσέθεσε ότι η ενέργεια αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής για τη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος.

Αυξημένα εισοδηματικά όρια και άρση κριτηρίων για πολύτεκνους

Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, για οικογένειες με έως δύο παιδιά το όριο έχει αυξηθεί στις 35.000 ευρώ. Για οικογένειες με τρία παιδιά, το εισοδηματικό όριο ανέρχεται πλέον στις 38.000 ευρώ. Επιπλέον, φέτος γίνεται ένα σημαντικό βήμα παραπέρα, καθώς για πρώτη φορά καταργούνται πλήρως τα εισοδηματικά κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες. Η κατάργηση αυτή αφορά την πρόσβαση των παιδιών τους σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας περιέγραψε την ενέργεια αυτή ως μια συνειδητή επιλογή στήριξης των οικογενειών με πολλά παιδιά, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες τους. Η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται στη συνολική πολιτική του Υπουργείου για την ενίσχυση της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

Το πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός του

Η Πρόσκληση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης». Το πρόγραμμα αφορά την περίοδο 2026-2027 και διαθέτει προϋπολογισμό 391.000.000 ευρώ.

Την υλοποίηση του προγράμματος έχει αναλάβει η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και συμπληρώνεται από εθνικούς πόρους που διατίθενται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ).

Πού είναι διαθέσιμα τα οριστικά αποτελέσματα

Τα οριστικά αποτελέσματα της Πρόσκλησης έχουν αναρτηθεί και είναι διαθέσιμα για το κοινό στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για να ενημερωθούν σχετικά με τα αποτελέσματα των αιτήσεών τους.

Πηγή: Gazzetta