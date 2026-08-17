Η ΑΑΔΕ εντόπισε φοροδιαφυγή σε σχεδόν ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη

Εκτεταμένους αιφνιδιαστικούς ελέγχους για την πάταξη της φοροδιαφυγής πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στη Σαντορίνη, στο πλαίσιο μιας συνδυαστικής και στοχευμένης επιχείρησης που έφερε την ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026». Τα αποτελέσματα των ελέγχων έδειξαν ότι σχεδόν ένα στα δύο τουριστικά σκάφη που εξετάστηκαν είχαν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις, αναδεικνύοντας ένα σημαντικό ποσοστό παραβατικότητας στον κλάδο των θαλάσσιων τουριστικών δραστηριοτήτων στο νησί.

Η επιχείρηση «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026»

Η δράση της ΑΑΔΕ, με την ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026», σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με βάση την αξιοποίηση πληροφοριών που προέκυψαν από εκτενή ανάλυση φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε με τη χρήση προηγμένων αλγοριθμικών εργαλείων, επιτρέποντας στους ελεγκτές να εντοπίσουν συγκεκριμένους στόχους και να διενεργήσουν ελέγχους με υψηλή αποτελεσματικότητα.

Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι των ελεγκτών της ΑΑΔΕ επικεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία της Σαντορίνης όπου δένουν τουριστικά σκάφη, συμπεριλαμβανομένου του λιμανιού της Βλυχάδας. Οι έλεγκοι διενεργήθηκαν κατά την επιστροφή ημερόπλοιων και καταμαράν, τα οποία πραγματοποιούν ημερήσιες και απογευματινές κρουαζιέρες, με στόχο τη διαπίστωση τυχόν φορολογικών παραβάσεων.

Διαπιστώσεις και ποσοστό παραβατικότητας

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν στον έλεγχο συνολικά 26 τουριστικών σκαφών. Από αυτά τα σκάφη, διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις σε 12 περιπτώσεις, γεγονός που αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό παραβατικότητας 46%. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το ήμισυ των τουριστικών σκαφών που τέθηκαν υπό έλεγχο βρέθηκαν να έχουν προβλήματα με τη φορολογική τους συμμόρφωση.

Οι παραβάσεις που εντοπίστηκαν αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τη μη επίδειξη ή την άρνηση προσκόμισης των προβλεπόμενων παραστατικών και εγγράφων. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην τήρηση και επίδειξη αυτών των απαραίτητων εγγράφων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τη νόμιμη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων και την ορθή καταγραφή των συναλλαγών.

Οικονομικά δεδομένα και επιβληθέντα πρόστιμα

Η συνολική αξία που συνδέεται άμεσα με τις διαπιστωθείσες φορολογικές παραβάσεις ανέρχεται στο ποσό των 92.000 ευρώ. Ως άμεσο αποτέλεσμα των ελέγχων και της διαπίστωσης των παραβάσεων, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 43.000 ευρώ στις επιχειρήσεις που βρέθηκαν να μην τηρούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Η ΑΑΔΕ έχει επισημάνει ότι ο έλεγχος δεν σταματά στην επιβολή των αρχικών προστίμων. Αντιθέτως, ο έλεγχος συνεχίζεται σε βάθος για τις επιχειρήσεις-παραβάτες, με περαιτέρω αξιοποίηση και διασταύρωση όλων των διαθέσιμων φορολογικών δεδομένων που έχει στη διάθεσή της η Αρχή.

Επέκταση και συνέχεια των ελέγχων

Στο πλαίσιο αυτής της ενδελεχούς διερεύνησης, η ΑΑΔΕ δεν αποκλείει την επέκταση των ελέγχων σε προηγούμενες ανέλεγκτες φορολογικές περιόδους, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στην πλήρη διαλεύκανση των φορολογικών υποθέσεων των επιχειρήσεων που εντοπίστηκαν να έχουν παραβάσεις, διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, εφαρμόζοντας συνδυαστικές μεθόδους και αξιοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία. Οι δράσεις αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε τουριστικές περιοχές, όπως η Σαντορίνη, και σε κλάδους που παρουσιάζουν αυξημένη οικονομική δραστηριότητα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Πηγή: Newsit