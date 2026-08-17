Άνοιξε η εφαρμογή Transpay της ΑΑΔΕ για τις πληρωμές αγροτικών ενισχύσεων

Η ψηφιακή εφαρμογή Transpay της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τέθηκε σε λειτουργία από σήμερα, σηματοδοτώντας την έναρξη της δημοσιοποίησης των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων. Η διαδικασία αυτή αφορά το οικονομικό έτος 2025 και υλοποιείται κατ’ εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/128. Η Transpay αποτελεί το επίσημο εργαλείο μέσω του οποίου δημοσιοποιούνται τα ποσά ενίσχυσης που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους.

Η λειτουργία της εφαρμογής Transpay

Η νέα ψηφιακή εφαρμογή Transpay, που ενεργοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ, έχει ως πρωταρχικό σκοπό την επίσημη δημοσιοποίηση των πληρωμών που αφορούν τις αγροτικές ενισχύσεις. Αυτή η λειτουργία είναι καθοριστική για την ενημέρωση σχετικά με τα ποσά που λαμβάνουν οι δικαιούχοι αγρότες για το οικονομικό έτος 2025. Η εφαρμογή τέθηκε σε λειτουργία σήμερα, σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις.

Η ενεργοποίηση της Transpay πραγματοποιείται σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/128. Ο κανονισμός αυτός θέτει το πλαίσιο για τη διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση των ενισχύσεων, καθιστώντας την εφαρμογή ένα κεντρικό και επίσημο εργαλείο για τον σκοπό αυτό.

Οι πηγές χρηματοδότησης των αγροτικών ενισχύσεων

Τα ποσά των ενισχύσεων που δημοσιοποιούνται μέσω της εφαρμογής Transpay προέρχονται από συγκεκριμένα ευρωπαϊκά ταμεία. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση παρέχεται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). Το ΕΓΤΕ αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζοντας το εισόδημα των αγροτών.

Επιπρόσθετα, οι ενισχύσεις χρηματοδοτούνται και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Το ΕΓΤΑΑ είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του αγροτικού τομέα.

Διαφάνεια και δημόσιος έλεγχος στη διαχείριση κονδυλίων

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η συγκεκριμένη δράση της δημοσιοποίησης των πληρωμών μέσω της Transpay έχει έναν διπλό στόχο. Αρχικά, αποσκοπεί στην ουσιαστική ενίσχυση της διαφάνειας όσον αφορά τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων. Αυτό επιτρέπει στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατανομής των ευρωπαϊκών πόρων.

Παράλληλα, η δράση αυτή στοχεύει στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της δημοσιοποίησης των στοιχείων, διασφαλίζεται ο δημόσιος έλεγχος στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων που κατευθύνονται ειδικά στις αγροτικές ενισχύσεις. Αυτό ενισχύει την λογοδοσία και την ορθή χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων.

Πρόσβαση στην εφαρμογή και υποστήριξη

Η ψηφιακή εφαρμογή Transpay είναι προσβάσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω του διαδικτύου. Η επίσημη διεύθυνση στην οποία μπορεί κανείς να βρει την εφαρμογή είναι transpay.aade.gr. Η πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη για να παρέχει άμεση και εύκολη πρόσβαση στα δημοσιοποιημένα στοιχεία.

Για τυχόν πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής ή τις αγροτικές ενισχύσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, μέσω της πλατφόρμας my1521. Η τηλεφωνική υποστήριξη είναι διαθέσιμη στο 1521, χωρίς χρέωση, κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 7:00 το πρωί έως τις 20:00 το βράδυ. Επιπλέον, η ψηφιακή πλατφόρμα my1521 προσφέρει υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, διασφαλίζοντας συνεχή πρόσβαση σε βοήθεια.

Πηγή: Newsbeast