ΕΥΔΑΠ: Προκηρύχθηκε διεθνής διαγωνισμός για τη μελέτη της επόμενης φάσης της Ψυττάλειας

Η ΕΥΔΑΠ προχώρησε στην προκήρυξη ενός σημαντικού διεθνούς διαγωνισμού με αντικείμενο τη «Μελέτη νέων Έργων για τη Βέλτιστη Εκμετάλλευση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας – Ψυττάλεια Φάση 3». Ο διαγωνισμός αφορά στην εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου μελετών που θα καθορίσει την επόμενη φάση ανάπτυξης και αναβάθμισης της Ψυττάλειας. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε περίπου 9,3 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, με εκτιμώμενη διάρκεια 35 μηνών.

Η στρατηγική σημασία της νέας φάσης

Η νέα φάση του έργου έχει στρατηγικό χαρακτήρα, καθώς καλείται να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο η εγκατάσταση θα εξελιχθεί, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των επόμενων δεκαετιών. Αυτό περιλαμβάνει την τήρηση αυστηρότερων περιβαλλοντικών προδιαγραφών, την επίτευξη ενεργειακής αποδοτικότητας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Παράλληλα, η μελέτη θα εστιάσει στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και αρχών κυκλικής οικονομίας, καθώς και στη διασφάλιση της μακροχρόνιας ασφάλειας και αξιοπιστίας των κρίσιμων υποδομών. Η ΕΥΔΑΠ επιδιώκει η Ψυττάλεια να παραμείνει μία από τις πλέον σύγχρονες, αποδοτικές και περιβαλλοντικά προηγμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη για τις επόμενες δεκαετίες.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού και οι απαιτήσεις

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι ιδιαίτερα σύνθετο και διεπιστημονικό, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μελετών. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τεχνικές και μηχανολογικές μελέτες, καθώς και έργα πολιτικού μηχανικού. Επίσης, προβλέπονται περιβαλλοντικές μελέτες, γεωλογικές και γεωφυσικές έρευνες, καθώς και τοπογραφικές υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, θα εκπονηθούν μελέτες ενεργειακής απόδοσης και θα γίνει ο σχεδιασμός τεχνικών εγκαταστάσεων. Η διαδικασία ανάθεσης είναι ανοικτή και θα πραγματοποιηθεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, έχοντας ως κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής.

Η διεθνής προσέλκυση ενδιαφέροντος

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, την πολυπλοκότητα και τη διεθνή περιβαλλοντική σημασία του έργου, η ΕΥΔΑΠ στοχεύει στην προσέλκυση ενδιαφέροντος από κορυφαίες τεχνικές μελετητικές εταιρείες. Το ενδιαφέρον αναμένεται από εταιρείες στην Ελλάδα, την Ευρώπη και διεθνώς.

Οι εταιρείες αυτές θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και σε σύνθετα περιβαλλοντικά έργα, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του διαγωνισμού.

Η Ψυττάλεια ως κρίσιμη υποδομή

Η Ψυττάλεια αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές υποδομές της χώρας και συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην Ευρώπη. Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, βρίσκεται στον πυρήνα του συστήματος αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων της Αττικής.

Η λειτουργία της έχει συμβάλει καθοριστικά στην περιβαλλοντική αποκατάσταση και την προστασία του Σαρωνικού κόλπου. Η νέα φάση εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια της ΕΥΔΑΠ για τον εκσυγχρονισμό και τη μακροχρόνια θωράκιση των κρίσιμων υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης της Αττικής.

Προθεσμία και διαδικασία υποβολής

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών έχει οριστεί για την 16η Οκτωβρίου 2026, στις 10:00 το πρωί. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Με πληροφορίες από Ieidiseis

Φωτογραφία: Ieidiseis