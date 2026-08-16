Η παρατεταμένη ακραία ζέστη και τα ακραία καιρικά φαινόμενα δεν δοκιμάζουν μόνο τις αντοχές των πολιτών, αλλά προκαλούν βαθιές πληγές στην οικονομία της Ευρώπης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ολλανδικής τράπεζας Triodos, οι συνολικές απώλειες στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να φτάσουν τα 180 δισ. ευρώ, καθώς η πτώση της παραγωγικότητας, οι διαταραχές στην ενέργεια και τις μεταφορές και οι ζημιές στον αγροτικό τομέα δημιουργούν ένα ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα.

Το ασφαλιστικό κενό των 42,5 δισ. ευρώ

Παρά τις τεράστιες οικονομικές απώλειες, η παραδοσιακή ασφαλιστική κάλυψη αποδεικνύεται ανεπαρκής, καθώς η ακραία ζέστη προκαλεί έμμεσες λειτουργικές διαταραχές και όχι πάντα άμεσες υλικές ζημιές.

Απώλειες vs Αποζημιώσεις: Σύμφωνα με τη Moody’s, οι καύσωνες του περασμένου έτους κόστισαν 43 δισ. ευρώ σε χαμένη οικονομική παραγωγή, ενώ οι ασφαλισμένες αποζημιώσεις ανήλθαν σε μόλις 500 εκατ. ευρώ. Αυτό δημιουργεί ένα ασφαλιστικό κενό ύψους 42,5 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τη Moody’s, οι καύσωνες του περασμένου έτους κόστισαν 43 δισ. ευρώ σε χαμένη οικονομική παραγωγή, ενώ οι ασφαλισμένες αποζημιώσεις ανήλθαν σε μόλις 500 εκατ. ευρώ. Αυτό δημιουργεί ένα ασφαλιστικό κενό ύψους 42,5 δισ. ευρώ. Περιορισμένη προστασία ΜΜΕ: Έρευνα της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής εποπτικής αρχής έδειξε ότι μόλις το 28% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαθέτει κάλυψη για διακοπή εργασιών μέσω ασφάλισης περιουσίας, ενώ μόλις το 17% καλύπτεται για διακοπή εργασιών χωρίς υλικές ζημιές.

Έρευνα της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής εποπτικής αρχής έδειξε ότι μόλις το 28% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαθέτει κάλυψη για διακοπή εργασιών μέσω ασφάλισης περιουσίας, ενώ μόλις το 17% καλύπτεται για διακοπή εργασιών χωρίς υλικές ζημιές. Η λύση των παραμετρικών ασφαλίσεων: Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ο κλάδος στρέφεται στις παραμετρικές ασφαλίσεις, οι οποίες καταβάλλουν αυτόματα αποζημίωση όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει προκαθορισμένα όρια. Η ευρωπαϊκή αυτή αγορά αναμένεται να φτάσει τα 7,93 δισ. δολάρια έως το 2031.

Πώς πλήττονται οι ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης

Γαλλία (Εκτίμηση ΑΕΠ: -1,4 ποσοστιαίες μονάδες) : Αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο ύφεσης λόγω μείωσης της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας (έως και 15% εκτός λειτουργίας εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών στα ποτάμια) και του συνεπακόλουθου αυξημένου κόστους ρεύματος.

: Αντιμετωπίζει σοβαρό κίνδυνο ύφεσης λόγω μείωσης της παραγωγής πυρηνικής ενέργειας (έως και 15% εκτός λειτουργίας εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών στα ποτάμια) και του συνεπακόλουθου αυξημένου κόστους ρεύματος. Ιταλία (Εκτίμηση ΑΕΠ: -1,1 ποσοστιαίες μονάδες): Δέχεται ισχυρό πλήγμα στον αγροτικό τομέα, με τις ζημιές στην παραγωγή ντομάτας, ελαιολάδου και κρασιού να φτάνουν τα 20 δισ. ευρώ την τελευταία τετραετία, ενώ απειλείται και ο τουριστικός της τομέας.

Δέχεται ισχυρό πλήγμα στον αγροτικό τομέα, με τις ζημιές στην παραγωγή ντομάτας, ελαιολάδου και κρασιού να φτάνουν τα 20 δισ. ευρώ την τελευταία τετραετία, ενώ απειλείται και ο τουριστικός της τομέας. Ισπανία (Εκτίμηση ΑΕΠ: -1 ποσοστιαία μονάδα) : Δοκιμάζεται από εκτεταμένες πυρκαγιές που κατέστρεψαν 275.000 εκτάρια, ενώ οι δεκάδες ημέρες υπερβολικής ζέστης μειώνουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

: Δοκιμάζεται από εκτεταμένες πυρκαγιές που κατέστρεψαν 275.000 εκτάρια, ενώ οι δεκάδες ημέρες υπερβολικής ζέστης μειώνουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Γερμανία (Εκτίμηση ΑΕΠ: κάτω από -1 ποσοστιαία μονάδα): Η δραματική πτώση της στάθμης των υδάτων στον Ρήνο παραλύει τη ναυσιπλοΐα και τη μεταφορά κρίσιμων πρώτων υλών (άνθρακας, πετρέλαιο, αέριο), πιέζοντας στα όρια την εφοδιαστική αλυσίδα.

Σύνθετος κίνδυνος και προσαρμογή των επιχειρήσεων

Η ακραία ζέστη λειτουργεί ως σύνθετος κίνδυνος, καθώς συνδυάζεται με ξηρασία, πυρκαγιές και ελλείψεις νερού. Σύμφωνα με την πλατφόρμα CDP, το 35% των επιχειρήσεων αναγνωρίζει πλέον τους καύσωνες ως άμεσο παράγοντα κινδύνου, με τη μεγαλύτερη έκθεση να καταγράφεται στη μεταποίηση, τις υποδομές, τις υπηρεσίες και τα τρόφιμα.

Πέρα από τα ασφαλιστικά εργαλεία, οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμόσουν άμεσα τη λειτουργία τους επενδύοντας σε τεχνολογίες ψύξης, ανασχεδιάζοντας τους χώρους εργασίας και ενισχύοντας την αντοχή των εφοδιαστικών τους αλυσίδων.