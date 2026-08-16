ΑΑΔΕ: Πρόστιμο-μαμούθ 1,32 εκατ. ευρώ σε εταιρεία ενοικίασης ΙΧ

Ένας τυπικός επιτόπιος έλεγχος της ΑΑΔΕ σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο στάθηκε η αφορμή για να αποκαλυφθεί μια καλοστημένη απάτη μεγάλων διαστάσεων από επιχείρηση ενοικίασης οχημάτων στη Δυτική Ελλάδα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επέβαλε συνολικό πρόστιμο 1,32 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς η εταιρεία νοίκιαζε συστηματικά δεκάδες αυτοκίνητα, τα οποία είχε δηλώσει επισήμως σε ακινησία για να αποφεύγει φορολογικές υποχρεώσεις και τέλη.

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη από έναν έλεγχο

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας ειδικές ψηφιακές ελεγκτικές εφαρμογές κατά τη διάρκεια επιτόπιων διασταυρώσεων, εντόπισαν ένα όχημα να κυκλοφορεί κανονικά ως μισθωμένο, ενώ στο σύστημα εμφανιζόταν ως δηλωμένο σε ακινησία.

Ψηφιακός έλεγχος: Το εύρημα ώθησε τις αρχές σε βάθος έρευνας στα στοιχεία της εταιρείας.

Το εύρημα ώθησε τις αρχές σε βάθος έρευνας στα στοιχεία της εταιρείας. Διασταύρωση δεδομένων: Από τη διασταύρωση με το Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων, αποκαλύφθηκε ότι συνολικά 132 οχήματα της ίδιας επιχείρησης εμφανίζονταν ταυτόχρονα ως μισθωμένα σε πελάτες και δηλωμένα σε ακινησία στην εφορία.

Το τσουχτερό πρόστιμο των 10.000 ευρώ ανά όχημα

Η νομοθεσία για την παράνομη κυκλοφορία οχημάτων που έχουν τεθεί σε ακινησία είναι ιδιαίτερα αυστηρή, προβλέποντας διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε όχημα, πέραν της καταβολής των αναλογούντων τελών κυκλοφορίας και των λοιπών επιβαρύνσεων.