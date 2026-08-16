Τριετής απαλλαγή φόρου για κλειστά ακίνητα και Airbnb: Ο οδηγός, τα κίνητρα και οι προθεσμίες

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που επιθυμούν να εξασφαλίσουν πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για 36 μήνες (3 χρόνια ενοικίων), μετατρέποντας κενές κατοικίες ή ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb) σε μακροχρόνιες μισθώσεις.

Το παράθυρο ευκαιρίας παραμένει ανοιχτό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ωστόσο η αβεβαιότητα για το αν θα δοθεί παράταση από το 2027 και μετά δημιουργεί στενά περιθώρια χειρισμών.

Ποιους αφορά και ποιες είναι οι προϋποθέσεις

Η φοροαπαλλαγή εφαρμόζεται για μισθωτήρια που συνάπτονται από τις 8 Σεπτεμβρίου 2024 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και αφορά φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν:

Κενές κατοικίες: Ακίνητα που ήταν δηλωμένα ως κενά στο έντυπο Ε2 για τουλάχιστον τρία συνεχή έτη.



Ακίνητα που ήταν δηλωμένα ως κενά στο έντυπο Ε2 για τουλάχιστον τρία συνεχή έτη. Ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης: Ακίνητα που ήταν εγγεγραμμένα στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής και αποδεικνύεται η σχετική χρήση τους.

Βασικοί όροι επιλεξιμότητας:

Διάρκεια μίσθωσης: Τουλάχιστον 3 έτη με βάση το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Εξαίρεση ισχύει για μισθώσεις τουλάχιστον 6 μηνών σε δημόσιους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς, υγειονομικό προσωπικό και ένστολους.



Τουλάχιστον 3 έτη με βάση το ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Εξαίρεση ισχύει για μισθώσεις τουλάχιστον 6 μηνών σε δημόσιους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς, υγειονομικό προσωπικό και ένστολους. Επιφάνεια: Κατοικίες έως 120 τ.μ., με προσαύξηση 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.



Κατοικίες έως 120 τ.μ., με προσαύξηση 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Αποκλειστική χρήση: Το ακίνητο πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία.

Πώς υπολογίζεται το φορολογικό όφελος

Τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστές 15% (έως 12.000€), 35% (12.001€ - 35.000€) και 45% (άνω των 35.000€). Με το νέο μέτρο, ο ιδιοκτήτης δεν καταβάλλει ούτε ένα ευρώ φόρου εισοδήματος για τα μισθώματα της τριετίας.

Παραδείγματα εξοικονόμησης φόρου:

Μηνιαίο ενοίκιο 500 €: Ετήσιο εισόδημα 6.000 € – Συνολικό εισόδημα 3ετίας 18.000 € – Όφελος φόρου: 2.700 €

Μηνιαίο ενοίκιο 800 €: Ετήσιο εισόδημα 9.600 € – Συνολικό εισόδημα 3ετίας 28.800 € – Όφελος φόρου: 4.320 €

Μηνιαίο ενοίκιο 1.000 €: Ετήσιο εισόδημα 12.000 € – Συνολικό εισόδημα 3ετίας 36.000 € – Όφελος φόρου: 5.400 €

Σημείωση: Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά τον φόρο εισοδήματος. Ο ΕΝΦΙΑ και οι λοιπές υποχρεώσεις του ακινήτου συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά.

Ο «αγώνας δρόμου» και τα κρίσιμα βήματα

Η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2026 απαιτεί την πλήρη ολοκλήρωση της διαδικασίας και όχι απλώς την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Το ασφαλές ορόσημο για τους ιδιοκτήτες είναι τα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου.