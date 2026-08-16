Ιδιοκτήτες ακινήτων: τριετής απαλλαγή από τον φόρο ενοικίων με «κούρσα» 100 ημερών

Ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν τριετή απαλλαγή από την καταβολή του φόρου ενοικίων, εφόσον διαθέσουν για πρώτη φορά ύστερα από χρόνια τις κατοικίες τους προς μακροχρόνια μίσθωση. Το φορολογικό αυτό κίνητρο, που προσφέρει πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα τριών ετών, δηλαδή 36 ενοίκια, ισχύει για όσα μισθωτήρια συναφθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η προθεσμία αυτή έχει θέσει τους ενδιαφερόμενους σε μια «κούρσα» 100 ημερών για να προλάβουν τις απαραίτητες ενέργειες.

Τριετής απαλλαγή από τον φόρο ενοικίων

Η τριετής απαλλαγή από τον φόρο ενοικίων αφορά ιδιοκτήτες που θα διαθέσουν ακίνητα προς μακροχρόνια μίσθωση, τα οποία μέχρι σήμερα παρέμεναν κλειστά ή αξιοποιούνταν σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης, όπως τα ακίνητα «τύπου Airbnb». Η παροχή αυτή ισχύει για κάθε σπίτι που θα διατεθεί για μακροχρόνια ενοικίαση από εφέτος, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να εξασφαλίσουν πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τα μισθώματα τριών ετών, δηλαδή για 36 ενοίκια, για τα ακίνητα αυτά. Το μέτρο ίσχυσε εξ αρχής ως έκτακτο και προσωρινό, με ξεκάθαρη «ημερομηνία λήξης», ως κίνητρο για την επιστροφή κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση.

Η προθεσμία και η «κούρσα» των 100 ημερών

Το φορολογικό «παράθυρο» κλείνει στις 31 Δεκεμβρίου 2026, και ο χρόνος μετρά ήδη αντίστροφα για την αξιοποίησή του. Η χρονική διορία αυτή δεν αφορά απλώς αιτήσεις ή προετοιμασίες, αλλά την ολοκλήρωση της επιλέξιμης μίσθωσης. Το μόνο στοιχείο που μπορούν να λάβουν ως δεδομένο οι ιδιοκτήτες είναι ότι, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις και το μισθωτήριο συναφθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, προλαβαίνουν να εξασφαλίσουν την απαλλαγή.

Αυτό σημαίνει ότι έχει ξεκινήσει μια «κούρσα» 100 ημερών για τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι πρέπει μέχρι τέλη Νοεμβρίου ή αρχές Δεκεμβρίου ουσιαστικά να έχουν προβεί σε όλες τις απαιτούμενες κινήσεις. Αντιθέτως, όσοι βρεθούν με εκκρεμείς διαδικασίες μετά το χρονικό αυτό όριο, διακινδυνεύουν να μην προλάβουν να τις ολοκληρώσουν μέσα στο 2026 και να χάσουν το φορολογικό όφελος.

Το δίλημμα των ιδιοκτητών και η αβεβαιότητα για το 2027

Παρά τις εισηγήσεις και τα αιτήματα για χρονική επέκταση του κινήτρου ώστε να ισχύσει και μετά το 2026, παραμένει ασαφές εάν αυτό θα καταστεί δυνατό. Οι οριστικές αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης αναμένεται να ληφθούν πιθανότατα στο τέλος του έτους, μαζί με την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου Προϋπολογισμού για το 2027.

Αυτή η αβεβαιότητα δημιουργεί ένα δίλημμα για πολλούς ιδιοκτήτες που θα ήθελαν να μην πληρώνουν φόρο εισοδήματος επί τρία χρόνια. Το ρίσκο για αυτούς είναι πως, αν περάσουν ο Σεπτέμβριος και η ΔΕΘ χωρίς να έχει αποκρυσταλλωθεί αν θα δοθεί παράταση στο κίνητρο, ο διαθέσιμος χρόνος για τις αναγκαίες κινήσεις θα είναι πλέον περιορισμένος, με κίνδυνο να μην προλάβουν να κατοχυρώσουν το φορολογικό όφελος και να το χάσουν.

Ο στόχος του μέτρου

Το μέτρο της τριετούς απαλλαγής από τον φόρο ενοικίων θεσπίστηκε ως κίνητρο για την επιστροφή κατοικιών στη μακροχρόνια μίσθωση. Βασικός στόχος ήταν η αύξηση της προσφοράς των διαθέσιμων κατοικιών για ενοικίαση.

Μέσω αυτής της αύξησης, επιδιώκεται ο μετριασμός των πιέσεων που παρατηρούνται στο στεγαστικό ζήτημα και στις τιμές των ενοικίων, προσφέροντας μια ανάσα στην αγορά ακινήτων και αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της έλλειψης κατοικιών.

Οι κίνδυνοι για τους ενδιαφερόμενους

Καθώς η αβεβαιότητα για το 2027 παραμένει, το ρίσκο για τους ιδιοκτήτες είναι διπλό. Από τη μία πλευρά, μια τυχόν βιαστική μίσθωση ενός ακινήτου, χωρίς ορθό έλεγχο του μισθωτή, της σύμβασης και των τεχνικών προϋποθέσεων, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα.

Από την άλλη πλευρά, η αναμονή για μια ενδεχόμενη παράταση ενέχει τον κίνδυνο να μην προλάβουν τελικά οι ιδιοκτήτες να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες εντός του 2026, χάνοντας έτσι το δικαίωμα στην πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για τρία χρόνια. Αυτό το διπλό ρίσκο καθιστά την απόφαση των ιδιοκτητών ιδιαίτερα κρίσιμη.

Με πληροφορίες από Enikos

Φωτογραφία: Enikos