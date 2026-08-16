Δύο μέτωπα φωτιάς στη Σαλαμίνα: Εκκενώσεις σε Περιστέρια, Σελήνια και Κολώνες

Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε η Σαλαμίνα το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς δύο πυρκαγιές ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία του νησιού. Οι πρώτες κλήσεις προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία έγιναν περίπου στις 14:45, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας μεγάλης κινητοποίησης των αρχών. Τα μέτωπα των πυρκαγιών, που εκδηλώθηκαν στα Περιστέρια και στα Σελήνια, προκάλεσαν την άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Διπλό μέτωπο και κίνηση των φλογών

Η πρώτη εστία φωτιάς εντοπίστηκε στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα, μια δεύτερη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή των Σελινίων. Οι φλόγες, λόγω των επικρατούντων συνθηκών, άρχισαν να κινούνται με ταχύτητα, με την πυρκαγιά στα Σελήνια να κατευθύνεται προς την περιοχή της Κακής Βίγλας. Η ταυτόχρονη εκδήλωση των δύο μετώπων υποχρέωσε το επιχειρησιακό κέντρο να κατανείμει τις διαθέσιμες δυνάμεις σε διαφορετικά σημεία του νησιού.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στη Σαλαμίνα αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα που ευνοεί την ταχεία εξάπλωση των πυρκαγιών. Αυτό το γεγονός δυσχεραίνει σημαντικά τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, καθιστώντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό.

Διαδοχικά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, στις 15:05 ενεργοποιήθηκε το σύστημα του 112, καλώντας τους κατοίκους και τους παραθεριστές συγκεκριμένων περιοχών να απομακρυνθούν. Το πρώτο μήνυμα της Πολιτικής Προστασίας αφορούσε τις περιοχές Περιστέρια και Αίας Κλαμπ της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, με την οδηγία να κινηθούν προς το Αιάντειο.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα ανέφερε: «Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Περιστέρια και Αίας Κλαμπ της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων. Αν βρίσκεστε στις περιοχές αυτές, απομακρυνθείτε προς Αιάντειο». Λίγο αργότερα, εκδόθηκε νέα ειδοποίηση μέσω του 112 για όσους βρίσκονταν στην περιοχή Κολώνες, με την εντολή να κινηθούν προς την παραλία Σατερλί.

Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες που δίνονται και να μην επιστρέφουν στις περιοχές από τις οποίες έχουν απομακρυνθεί, έως ότου δοθεί σχετική ενημέρωση και κριθεί ασφαλής η επιστροφή τους.

Ισχυρές δυνάμεις στη μάχη με τις φλόγες

Για την αντιμετώπιση των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα, κινητοποιήθηκαν σημαντικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συνολικά, 95 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 πυροσβεστικά οχήματα επιχειρούν στα μέτωπα. Στη μάχη με τις φλόγες συνδράμουν επίσης εθελοντές, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Σαλαμίνας συμμετέχουν ενεργά, υποστηρίζοντας τον ανεφοδιασμό των επίγειων δυνάμεων με νερό. Από αέρος, επτά μέσα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στα δύο μέτωπα, εκ των οποίων τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα. Οι δυνάμεις αυτές κατανεμήθηκαν στα δύο σημεία εκδήλωσης των πυρκαγιών, λόγω της ταυτόχρονης εμφάνισής τους.

Αυξημένος κίνδυνος και αντίξοες συνθήκες

Η Σαλαμίνα, όπως και ολόκληρη η Περιφέρεια Αττικής, βρισκόταν ήδη σε αυξημένη επιφυλακή πριν από την εκδήλωση των πυρκαγιών. Για την Κυριακή, είχε προβλεφθεί πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατατάσσοντας την περιοχή στην κατηγορία 4. Αυτό οφειλόταν στις ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες που επικρατούσαν.

Επιπλέον, η Αττική είχε τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», λόγω των ισχυρών ανέμων και των δυσμενών καιρικών συνθηκών που ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών. Η εξέλιξη των δύο μετώπων παρακολουθείται στενά από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Με πληροφορίες από Newsbeast

Φωτογραφία: Newsbeast