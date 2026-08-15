Η Hellenic Cables: Σύμβαση 1,5 δισ. ευρώ για τη μεγάλη ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου – Κω από τον ΑΔΜΗΕ

Ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα για τα Δωδεκάνησα περνά σε τροχιά υλοποίησης, καθώς η Hellenic Cables, εταιρεία του ομίλου Cenergy Holdings, ανέλαβε σύμβαση ύψους περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Η σύμβαση αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση της Κορίνθου με την Κω και ανατέθηκε από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2026 και να ολοκληρωθεί το 2030, εντάσσοντας τα Δωδεκάνησα στο ηπειρωτικό σύστημα.

Η ανάθεση του έργου και ο ρόλος της Hellenic Cables

Η σύμβαση που ανατέθηκε στη Hellenic Cables αφορά τη μελέτη, προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση (EPCI) της ηλεκτρικής διασύνδεσης HVDC 320kV. Η υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω της Fulgor, η οποία είναι κατά 100% θυγατρική της Hellenic Cables. Πρόκειται για μια μεγάλης κλίμακας υποδομή, η οποία προβλέπει την εγκατάσταση περίπου 1.260 χιλιομέτρων υποβρύχιων καλωδίων και επιπλέον 30 χιλιομέτρων υπόγειων καλωδίων, δημιουργώντας τον ενεργειακό διάδρομο μεταξύ Κορίνθου και Κω.

Η Hellenic Cables, μέσω της Fulgor, αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη παράδοση του καλωδιακού συστήματος από τον έναν σταθμό μετατροπής έως τον άλλο. Τα καλώδια ισχύος υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος (HVDC) θα κατασκευαστούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Κόρινθο και τη Θήβα. Η υπογραφή της σύμβασης τελεί υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων κανονιστικών διαδικασιών και της εξασφάλισης των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Το ευρύτερο έργο των Δωδεκανήσων

Η ηλεκτρική διασύνδεση Κορίνθου – Κω αποτελεί κομβικό τμήμα του σχεδιασμού για την ένταξη των Δωδεκανήσων στο ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Συνολικά, το project για την ηλεκτρική διασύνδεση των Δωδεκανήσων με το ηπειρωτικό σύστημα ανέρχεται στα περίπου 2 δισ. ευρώ. Οι περιβαλλοντικοί όροι για το έργο έχουν ήδη εγκριθεί, ανοίγοντας τον δρόμο για την υλοποίησή του.

Το έργο αφορά τη διασύνδεση της Κω, της Ρόδου και της Καρπάθου με το εθνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω της Κορίνθου. Με την ολοκλήρωσή του, τα νησιά θα πάψουν να εξαρτώνται από τους πετρελαϊκούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν σήμερα και θα μπορούν να τροφοδοτούνται από το ηπειρωτικό δίκτυο. Η νέα υποδομή θα διαθέτει δυνατότητα μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος 1 GW.

Ο σχεδιασμός και οι φάσεις υλοποίησης

Ο σχεδιασμός του έργου προβλέπει ότι η διασύνδεση θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Βασικό τμήμα αποτελεί η σύνδεση Κορίνθου – Κω, μέσω υποβρύχιου καλωδιακού συστήματος υψηλής τάσης συνεχούς ρεύματος, συνολικού μήκους περίπου 430 χιλιομέτρων. Από αυτά, περίπου 420 χιλιόμετρα θα είναι υποβρύχια, δημιουργώντας τον ενεργειακό διάδρομο.

Στη συνέχεια, η Κως θα συνδεθεί με τη Ρόδο μέσω υποβρύχιων καλωδίων μήκους περίπου 102 χιλιομέτρων, ενώ προβλέπεται και σύνδεση της Ρόδου με την Κάρπαθο. Συνολικά, το υποβρύχιο καλωδιακό σύστημα που έχει προκηρυχθεί έχει μήκος περίπου 1.290 χιλιομέτρων, αμφίδρομη ροή ισχύος και συνολική μεταφορική ικανότητα 1.000 MW. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου τμήματος ανέρχεται σε 1,35 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για τους σταθμούς μετατροπής στα δύο άκρα της διασύνδεσης Κορίνθου – Κω, καθώς και για τον νέο υποσταθμό στην Κω. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός έχει προϋπολογισμό 809,1 εκατ. ευρώ, συμπληρώνοντας το συνολικό έργο.

Οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη

Το οικονομικό αποτύπωμα του έργου είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΑΔΜΗΕ, η ηλεκτρική διασύνδεση αναμένεται να οδηγήσει σε εξοικονόμηση περίπου 2,8 έως 3,6 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές την περίοδο 2029-2053. Η εξοικονόμηση θα προκύψει κυρίως από τον περιορισμό των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), καθώς η διασύνδεση θα επιτρέψει τη σταδιακή κατάργηση της λειτουργίας των πετρελαϊκών μονάδων στα νησιά.

Πρόκειται για ένα έργο που, πέρα από την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας των νησιών, έχει άμεση οικονομική διάσταση, καθώς μειώνει το κόστος ηλεκτροδότησης που σήμερα επιβαρύνει συνολικά τους καταναλωτές μέσω των ΥΚΩ. Η διασύνδεση αναμένεται παράλληλα να ενισχύσει την ασφάλεια και την αξιοπιστία τροφοδοσίας των Δωδεκανήσων, ενώ η σταδιακή απόσυρση των πετρελαϊκών σταθμών θα περιορίσει τόσο το κόστος παραγωγής όσο και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η τεχνολογία HVDC αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ρόλο στις υποθαλάσσιες ηλεκτρικές διασυνδέσεις μεγάλων αποστάσεων, καθώς επιτρέπει τη μεταφορά σημαντικών ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας με περιορισμένες απώλειες.

Με πληροφορίες από Newsit

Φωτογραφία: Newsit