Λουκέτα και πρόστιμα από την ΑΑΔΕ σε επιχειρήσεις σε Σαντορίνη και Νάξο

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) συνεχίζει τους στοχευμένους ελέγχους της σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση, εντοπίζοντας παραβάσεις. Στο πλαίσιο αυτών των ελέγχων, επιβλήθηκαν 48ωρες αναστολές λειτουργίας σε επιχειρήσεις στη Σαντορίνη, ενώ πρόστιμα επιβλήθηκαν σε περιπτώσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων στη Νάξο.

Στοχευμένοι έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ διεξάγονται με εντατικούς ρυθμούς σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Για τον εντοπισμό των παραβάσεων, αξιοποιούνται τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία και οι δυνατότητες διασταύρωσης δεδομένων.

Παραβάσεις στη Σαντορίνη

Στη Σαντορίνη, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν σημαντικές παραβάσεις. Σε τρεις επιχειρήσεις εντοπίστηκε η μη έκδοση 17 αποδείξεων, συνολικής αξίας 35.154 ευρώ, με αποτέλεσμα την επιβολή 48ωρης αναστολής λειτουργίας.

Επίσης, σε ένα γνωστό εστιατόριο, το οποίο διοργανώνει και εκδηλώσεις, διαπιστώθηκε μη έκδοση τιμολογίου ύψους 19.700 ευρώ. Στην επιχείρηση αυτή επιβλήθηκε 48ωρη αναστολή λειτουργίας. Παράλληλα, σε ένα mini market εντοπίστηκε μη έκδοση τιμολογίου 15.300 ευρώ, ενώ σε ένα άλλο εστιατόριο δεν εκδόθηκαν 15 αποδείξεις. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις επιβλήθηκε 48ωρη αναστολή λειτουργίας.

Ευρήματα στη Νάξο

Στη Νάξο, οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ επικεντρώθηκαν και σε περιπτώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων. Σε τρεις τέτοιες περιπτώσεις διαπιστώθηκε μη έκδοση των απαραίτητων αποδείξεων, με αποτέλεσμα την επιβολή προστίμων στους παραβάτες.

Με πληροφορίες από News.gr

Φωτογραφία: News.gr