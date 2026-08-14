Εστίαση: Σημαντική μείωση στον τζίρο για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο

Ο κλάδος της εστίασης καταγράφει μια ανησυχητική μείωση στον τζίρο του για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, με συνολικές απώλειες που φτάνουν τα 122 εκατομμύρια ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι πληθωριστικές πιέσεις και η αύξηση των τιμών φαίνεται να είναι οι κύριοι λόγοι που οδηγούν τους καταναλωτές σε περιορισμό των εξόδων τους για φαγητό.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι επιχειρήσεις εστίασης παρουσίασαν αρνητική πορεία, σε αντίθεση με το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας, οι οποίες σημείωσαν αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 6,4% το δεύτερο τρίμηνο.

Καταναλωτικές συνήθειες και τουριστική κίνηση

Παρά την αναμενόμενη τουριστική κίνηση του τρίτου τριμήνου, οι καταναλωτές φαίνεται να προτιμούν όλο και περισσότερο την προετοιμασία γευμάτων εντός των καταλυμάτων τους, αντί να επιλέγουν την εστίαση. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων εστίασης το β΄ τρίμηνο του 2026 διαμορφώθηκε σε 3,16 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 2,46% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2025, όταν ο τζίρος ήταν 3,24 δισ. ευρώ.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, ο τζίρος είχε φτάσει τα 2,14 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 1,83% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025. Αυτή η μεγαλύτερη μείωση στο β΄ τρίμηνο συνδέεται με τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις που εμφανίστηκαν από τον Μάρτιο και μετά.

Τάσεις στην κατανάλωση

Συνολικά, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2026, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων εστίασης ανήλθε σε 5,30 δισ. ευρώ, συγκριτικά με 5,42 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Αν και το γ΄ τρίμηνο, που περιλαμβάνει την περίοδο αιχμής για τον τουρισμό, αναμένεται να καταγραφεί αύξηση στον τζίρο της εστίασης, οι τάσεις δείχνουν ότι οι τουρίστες επιλέγουν ολοένα και περισσότερα γεύματα εντός των καταλυμάτων τους.

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας NielsenIQ για το 2025, έξι στους δέκα Έλληνες τουρίστες ετοιμάζουν το πρωινό τους μόνοι τους, ενώ τέσσερις στους δέκα προτιμούν να ετοιμάζουν και το μεσημεριανό γεύμα εντός του καταλύματος. Επιπλέον, το 65% ετοιμάζει σνακ, με το 27% να ετοιμάζει και το βραδινό τους γεύμα.

Αν και οι ξένοι τουρίστες καταναλώνουν τα βασικά γεύματα σε εστιατόρια και ξενοδοχεία, ένα σημαντικό ποσοστό, 41%, προτιμά να ετοιμάζει ή να αγοράζει σνακ από το λιανεμπόριο. Σημειώνεται ότι το 23% των ξένων τουριστών ετοιμάζει μόνοι τους το πρωινό, το 19% το μεσημεριανό και το 15% το δείπνο.

Αντίκτυποι στον κλάδο

Η τάση αυτή στον τομέα της εστίασης έρχεται σε αντίθεση με την γενικότερη εικόνα της ελληνικής οικονομίας, όπου ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων ανήλθε σε 135,80 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 6,4% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2025.