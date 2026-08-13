Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Όλες οι ημερομηνίες πληρωμής από τον e-ΕΦΚΑ

Ανακοινώθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων Σεπτεμβρίου 2026.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν σταδιακά από την Τετάρτη 26 Αυγούστου έως την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, ακολουθώντας τον κανόνα του διαχωρισμού ανάμεσα σε μισθωτούς και μη μισθωτούς.

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026

Την Τετάρτη 26 Αυγούστου θα καταβληθούν:

Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ).

Οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά (με τον ν. 4387/2016), μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ, για μισθωτούς και μη μισθωτούς από 1/1/2017 και έπειτα.

Όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μισθωτών και μη μισθωτών).

Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026

Την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία με την καταβολή για τις εξής κατηγορίες:

Οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων όπως ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), καθώς και των ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

Οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.