ΑΑΔΕ: Τι ισχύει για τις μεταφορές χρημάτων (IRIS, χαρτζιλίκι) μεταξύ συγγενών

Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των μεταφορών χρηματικών ποσών μεταξύ συγγενικών και οικείων προσώπων παρέχουν πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εκτός φορολογικού ενδιαφέροντος τα μικροποσά

Όπως επισημαίνει η ΑΑΔΕ, οι τραπεζικές μεταφορές χρημάτων —είτε πραγματοποιούνται μέσω συστημάτων άμεσων πληρωμών τύπου IRIS είτε με άλλους τρόπους— δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος όταν αφορούν μικροποσά.

Αυτό ισχύει κατεξοχήν για ποσά που καταβάλλονται από γονείς ή παππούδες σε παιδιά και εγγόνια για την κάλυψη καθημερινών μικροεξόδων (χαρτζιλίκι).

Εξαίρεση: Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις στις οποίες εντοπίζεται συγκεκριμένο συστηματικό μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής.

Τι συνέβη με την υπόθεση της φοιτήτριας στην Εύβοια

Σχετικά με την πολυσυζητημένη υπόθεση ελέγχου φοιτήτριας από την Εύβοια για χρηματική δωρεά από τον παππού της, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει τα εξής:

Ευρύτερος έλεγχος : Ο φορολογικός έλεγχος αποτελούσε μέρος ελέγχου ευρύτερου κύκλου προσώπων και δεν διενεργήθηκε για το «χαρτζιλίκι» προς τη φοιτήτρια.

: Ο φορολογικός έλεγχος αποτελούσε μέρος ελέγχου ευρύτερου κύκλου προσώπων και δεν διενεργήθηκε για το «χαρτζιλίκι» προς τη φοιτήτρια. Χρονικός προσδιορισμός : Ο φόρος δωρεάς που καταλογίστηκε αφορούσε χρηματικό ποσό που δωρήθηκε σε χρονική περίοδο πριν από τη θέσπιση του αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ για χρηματικές δωρεές μεταξύ συγγενών α' βαθμού/παππούδων.

: Ο φόρος δωρεάς που καταλογίστηκε αφορούσε χρηματικό ποσό που δωρήθηκε σε χρονική περίοδο πριν από τη θέσπιση του αφορολόγητου ορίου των 800.000 ευρώ για χρηματικές δωρεές μεταξύ συγγενών α' βαθμού/παππούδων. Οικειοθελής δήλωση: Ο καταλογισμός βασίστηκε σε οικειοθελή δήλωση που υπέβαλε η ίδια η ελεγχόμενη. Βάσει της νομοθεσίας, τέτοιες δηλώσεις δεν μπορούν να ανακληθούν εκ των υστέρων με ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ (σχετική απόφαση ΔΕΔ 1798/2026).