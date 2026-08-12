Νέο Market Pass 2026: Αναδρομικά και πρώτη πληρωμή

Λίγες ημέρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις στη ΔΕΘ 2026, ο σχεδιασμός για το νέο Market Pass 2026 προχωρά, στοχεύοντας να στηρίξει τα νοικοκυριά εν μέσω της αυξανόμενης ακρίβειας. Το οικονομικό επιτελείο εργάζεται για να εξειδικεύσει τις λεπτομέρειες σχετικά με το πότε, σε ποιους και με ποιον τρόπο θα παρασχεθεί αυτή η οικονομική βοήθεια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει, το voucher για την αγορά τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης δεν θα απαιτεί πλέον διαδικασία υποβολής μέσω του vouchers.gov.gr, καθώς αναμένεται να χορηγηθεί αυτόματα χωρίς νέα αίτηση.

Διάρκεια και ποσά επιδότησης

Επιπλέον, επιβεβαιώνεται ότι η διάρκεια του προγράμματος θα είναι μεγαλύτερη από το συνηθισμένο τρίμηνο. Το βασικό σενάριο προβλέπει μηνιαία επιδότηση ύψους 40 ευρώ για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Με βάση αυτό, τα συνολικά ποσά αναμένονται να διαμορφωθούν ως εξής:

- Για 6 μήνες: 240 ευρώ - Για 12 μήνες: 480 ευρώ - Για 18 μήνες: 720 ευρώ - Για 24 μήνες: 960 ευρώ - Για 30 μήνες: έως 1.200 ευρώ

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα παραπάνω ποσά προκύπτουν από υπολογισμούς για το Market Pass και θα οριστικοποιηθούν με βάση το τελικό ύψος της κρατικής ενίσχυσης και τη συνολική διάρκεια εφαρμογής του μέτρου.

Δηλώσεις Δόμνας Μιχαηλίδου

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, έχει ήδη δώσει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του μέτρου. Όπως ανέφερε: «Όλοι οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, σε σχέση με το πλήθος των νοικοκυριών τους, από το καλοκαίρι και μετά θα λαμβάνουν ένα voucher, αυτόματα κάθε μήνα, και θα έρθει και αναδρομικά, και σε οποιοδήποτε σούπερ μάρκετ της επιλογής τους, όσο συχνά θέλουν να μπορούν να το χρησιμοποιούν παίρνοντας τα είδη πρώτης ανάγκης. Το ποσό του κάθε voucher θα έχει σχέση με το πλήθος του νοικοκυριού. Το voucher αφορά προϊόντα πρώτης ανάγκης. Συνολικά 210.000 νοικοκυριά θα δικαιούνται το voucher».

Η υπουργός πρόσθεσε ότι «το ποσό, μεσοσταθμικά, θα ανέρχεται περίπου στα 40 ευρώ».

Χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, ενώ αρχικά υπήρχαν εκτιμήσεις για καταβολές εντός Σεπτεμβρίου, οι τελευταίες πληροφορίες δείχνουν ότι η πρώτη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί προς τα τέλη του φθινοπώρου.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος για τρόφιμα θα είναι όσοι λαμβάνουν ή έχουν λάβει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από την 1η Μαρτίου 2024 και έπειτα.

Στο υπουργείο εξετάζεται επίσης η διεύρυνση των κριτηρίων για την ένταξη ανέργων, μονογονεϊκών οικογενειών, πολυτέκνων, ατόμων με αναπηρία και άλλων πολιτών, οι οποίοι θα πληρούν τα αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που θα καθοριστούν μέσω υπουργικών αποφάσεων.