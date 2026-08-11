Οι μικρές χρηματικές μεταφορές μέσω του IRIS έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας για πολλούς φορολογούμενους. Χρησιμοποιώντας αυτό το ψηφιακό εργαλείο, οι πολίτες στέλνουν μικροποσά σε φίλους ή παρέχουν «χαρτζιλίκι» στα παιδιά τους. Ωστόσο, η ΑΑΔΕ παρακολουθεί τις συναλλαγές, ακόμα και όταν τα ποσά είναι «μικρά».

Σημασία της αιτιολογίας

Η φοροτεχνικός Νίκη Βομπιράκη, σε δηλώσεις της στην ΕΡΤ, επισήμανε τη σημασία της αναγραφής αιτιολογίας σε κάθε μεταφορά. «Καλό είναι σε κάθε μεταφορά να βάζουμε μία αιτιολογία και για να τη θυμόμαστε στο μέλλον», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η αιτία της συναλλαγής μπορεί να είναι πολύτιμη σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου.

Χαρτζιλίκι και φορολογικές ρυθμίσεις

Όσον αφορά το χαρτζιλίκι, οι γονείς μπορούν να δίνουν ποσά στα παιδιά τους χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο χρηματικό όριο, σύμφωνα με την οδηγία της ΑΑΔΕ. Αυτό ισχύει για τα συνήθη έξοδα διαβίωσης ανηλίκων και φοιτητών έως 25 ετών, όπως ενοίκια, δίδακτρα και άλλες καθημερινές ανάγκες. Για τις μεταφορές αυτές δεν απαιτείται δήλωση ως δωρεά στο myProperty.

Αφορολόγητο όριο και συγγένεια

Ο βαθμός συγγένειας παίζει κρίσιμο ρόλο στη φορολόγηση των χρηματικών δωρεών. Για τις πρώτης κατηγορίας συγγένειας, όπως σύζυγοι και παιδιά, προβλέπεται αφορολόγητο όριο 800.000 ευρώ, εφόσον η δωρεά πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού συστήματος. Για ποσά που υπερβαίνουν αυτό το όριο, ισχύει φορολογικός συντελεστής 10% επί του υπερβάλλοντος ποσού.

Προσοχή στις μη τραπεζικές δωρεές

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αν η δωρεά δεν γίνει μέσω τραπεζικού συστήματος, επιβάλλεται φόρος 10% από το πρώτο ευρώ, ακόμα και στις περιπτώσεις μεταξύ γονέα και παιδιού, όπως διευκρίνισε η φοροτεχνικός.

Μεταφορές μεταξύ αδελφών και τρίτων

Για τις χρηματικές δωρεές μεταξύ αδελφών, οι οποίες ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία συγγένειας, ο φόρος ανέρχεται σε 20% από το πρώτο ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται και άλλες συγγενικές σχέσεις. Αντίθετα, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων ή γνωστών υπόκεινται σε φόρο 40% από το πρώτο ευρώ.