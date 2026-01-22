Δόμνα Μιχαηλίδου: Ενίσχυση-μαμούθ για το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» – Έως 46.000 ευρώ για οικογένειες

Σε μια προσπάθεια να αναχαιτιστεί η στεγαστική κρίση και να αυξηθεί το διαθέσιμο απόθεμα ακινήτων, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοίνωσε την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 τη σημαντική διεύρυνση του προγράμματος «Ανακαινίζω-Νοικιάζω». Οι νέες ρυθμίσεις καθιστούν το πρόγραμμα εξαιρετικά ελκυστικό για τους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων, προσφέροντας επιδοτήσεις που μπορούν να φτάσουν έως και τις 46.000 ευρώ.

Το νέο «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» σε αριθμούς

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενεργοποίηση κλειστών σπιτιών έως 120 τ.μ. μέσω γενναίων επιδοτήσεων για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση.

Βασική Ενίσχυση: Έως 36.000 ευρώ.



Προσαύξηση: 5.000 ευρώ για κάθε παιδί (π.χ. 46.000€ για οικογένεια με δύο παιδιά).



5.000 ευρώ για κάθε παιδί (π.χ. 46.000€ για οικογένεια με δύο παιδιά). Ποσοστό Επιλέξιμης Δαπάνης: Επιδοτείται έως και το 90% των εργασιών.



Επιδοτείται Ανά Τετραγωνικό: Η επιδότηση φτάνει τα 300 ευρώ ανά τ.μ.



Η επιδότηση φτάνει τα 300 ευρώ ανά τ.μ. Εργασίες: Καλύπτονται αλλαγή κουζίνας, μπάνιου, κουφωμάτων, ηλεκτρολογικά και υδραυλικά.



Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση: Η θεραπεία έρχεται στο σπίτι

Από σήμερα ξεκινά η συμβασιοποίηση για το πρωτοποριακό πρόγραμμα Πρώιμης Παιδικής Παρέμβασης.

Δικαιούχοι: 2.500 οικογένειες και 85 πάροχοι έχουν ήδη εγκριθεί.

Παροχές: Κάθε οικογένεια θα λαμβάνει έως 800 ευρώ το μήνα για τουλάχιστον 20 συνεδρίες (λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη).

Καινοτομία: Οι θεραπείες θα πραγματοποιούνται στο φυσικό περιβάλλον του παιδιού (κατ' οίκον), αποφεύγοντας τις μετακινήσεις.

Παράταση για την «Προσβασιμότητα κατ’ οίκον»

Η Υπουργός ανακοίνωσε παράταση έως τις 6 Φεβρουαρίου 2026 για την υποβολή δικαιολογητικών στο πρόγραμμα προσβασιμότητας ΑμεΑ. Το κράτος καλύπτει έως 14.500 ευρώ για παρεμβάσεις όπως ράμπες και γερανάκια.



Η στρατηγική του Υπουργείου το 2026 εστιάζει στην αξιοποίηση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος αντί για την ανέγερση νέων οικοδομών.

Η προσαύξηση των 5.000€ ανά παιδί στο «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» λειτουργεί διπλά: αντιμετωπίζει τη στεγαστική κρίση και ενισχύει τη δημογραφική πολιτική. Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η ταχύτητα εκταμίευσης των ποσών, ώστε οι ιδιοκτήτες να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα ρευστότητας κατά τη διάρκεια των εργασιών.



