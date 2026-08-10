Ανασφάλιστα ΙΧ: Νέα διαδικασία με Τεχνητή Νοημοσύνη για τις ενστάσεις

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα, εισάγοντας δύο νέα Γραφεία Διοικητικών Ελέγχων και ένα σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης. Η νέα διαδικασία αποσκοπεί στην ταχύτερη και πιο οργανωμένη εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλονται από τους πολίτες.

Η ΑΑΔΕ, με στόχο την καλύτερη διαχείριση του αυξημένου όγκου των ενστάσεων, θα επιταχύνει την επεξεργασία των δικαιολογητικών, διατηρώντας ωστόσο την τελική απόφαση στα αρμόδια όργανα.

Το νέο καθεστώς ελέγχου

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ιδρύονται δύο ειδικά Γραφεία Διοικητικών Ελέγχων στις Μονάδες Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων (Μ.Ε.Ο.ΕΛ.) Αττικής και Μακεδονίας. Αυτά θα είναι υπεύθυνα για την οργανωμένη εξέταση των ενστάσεων που αφορούν ανασφάλιστα ΙΧ, ελέγχοντας την πληρότητα και τη νομιμότητα των υποβληθέντων αιτημάτων.

Ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα συμβάλλει στην επεξεργασία των στοιχείων και των δικαιολογητικών που συνοδεύουν τις ενστάσεις. Αν και το σύστημα θα μπορεί να καταρτίσει τεκμηριωμένες εισηγήσεις σχετικά με την αποδοχή των ενστάσεων, η τελική απόφαση θα παραμένει στην ευχέρεια των αρμόδιων οργάνων.

Στον τελευταίο κύκλο αποστολής προστίμων, τον Ιούνιο, επιβλήθηκαν 32.200 πρόστιμα συνολικού ύψους 12.545.250 ευρώ για οχήματα που ήταν ανασφάλιστα κατά την 10η Μαρτίου 2026. Από αυτά, 30.250 αφορούσαν φυσικά πρόσωπα, ενώ 1.550 επιβλήθηκαν σε νομικά πρόσωπα.

Διαδικασία υποβολής ενστάσεων

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ένσταση εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης, μέσω της εφαρμογής «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι» στο Gov.gr, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται με τη χρήση εξελιγμένων ψηφιακών μέσων από τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ, σε συνεργασία με τα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων φορέων. Οι πολίτες θα ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της ένστασής τους μέσω της εφαρμογής, ενώ οι εγγεγραμμένοι στο ΕΜΕπ θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις μέσω SMS ή email.