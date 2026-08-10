Τουρισμός για Όλους 2026-27: Αιτήσεις χωρίς περιορισμούς ΑΦΜ και επιδότηση έως 600 ευρώ

Από σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, και μέχρι τις 21 Αυγούστου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», χωρίς να επηρεάζονται από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.

Η επιδότηση που προσφέρεται κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, με στόχο να διευκολυνθούν περισσότερα νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων και οικογενειών της μεσαίας τάξης.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με δύο τρόπους:

- Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet. - Με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Εισοδηματικά όρια

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, τα εισοδηματικά όρια έχουν διευρυνθεί. Για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο ανέρχεται πλέον σε 33.000 ευρώ, αυξημένο από 31.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε σταδιακά από τις 5 Αυγούστου, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026, στις 23:59.