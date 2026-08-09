Έρευνα της Daily Mail για την Κέρκυρα: Ανεξέλεγκτες χρεώσεις και παραπλανητικές τιμές για τουρίστες

Στην Κέρκυρα, συγκεκριμένα μπαρ και εστιατόρια βρίσκονται στο επίκεντρο της κριτικής από τη βρετανική εφημερίδα «Daily Mail». Μια επιτόπια έρευνα της εφημερίδας αποκάλυψε καταγγελίες από τουρίστες σχετικά με κρυφές χρεώσεις, ασαφείς τιμές και λογαριασμούς που ήταν δύσκολο να εξηγηθούν, ακόμη και από τους εργαζόμενους.

Ο δημοσιογράφος της «Daily Mail» επισκέφθηκε καταστήματα στην πόλη της Κέρκυρας για τρεις ημέρες και κατέγραψε περιστατικά όπου προϊόντα εμφανίζονταν στους λογαριασμούς χωρίς να έχουν παραγγελθεί, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι τελικές τιμές διαφέρουν από αυτές που αναγράφονταν στους καταλόγους.

Χρεώσεις που προκαλούν αντιδράσεις

Η βρετανική εφημερίδα περιγράφει περιπτώσεις όπου ψωμί, τζατζίκι και άλλα συνοδευτικά χρεώθηκαν, αν και οι πελάτες πίστευαν ότι προσφέρονταν δωρεάν. Επίσης, αναφέρονται περιστατικά όπου ζητήθηκε από τουρίστες να πληρώσουν με μετρητά και σε μία περίπτωση ο ρεπόρτερ κλήθηκε να φωτογραφίσει χειρόγραφες σημειώσεις του σερβιτόρου, καθώς δεν μπόρεσε να κρατήσει την απόδειξη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σε μια από τις επιχειρήσεις, ο λογαριασμός περιλάμβανε ψωμί αξίας 2,50 ευρώ και τζατζίκι 5 ευρώ, ενώ μια μικρή μπίρα χρεώθηκε 6,50 ευρώ αντί για 5 ευρώ. Όταν ζητήθηκαν εξηγήσεις για τον χειρόγραφο λογαριασμό, η υπάλληλος φέρεται να δυσκολεύτηκε να κατανοήσει τις χρεώσεις.

Ανάγκη για διαφάνεια στην εστίαση

Η «Daily Mail» αναφέρει ότι οι καταγγελίες για διπλές χρεώσεις και κρυφές χρεώσεις δεν είναι μοναδικές. Σε διαδικτυακές αξιολογήσεις, από τις 44 κριτικές που εξέτασε η εφημερίδα στο Trip Advisor, οι 40 βαθμολογούσαν το κατάστημα με ένα αστέρι, καταγγέλλοντας δυσανάγνωστους λογαριασμούς και διαφορές στις τιμές.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε άλλο κατάστημα, η χρέωση για Aperol Spritz ήταν 14 ευρώ, με επιπλέον χρεώσεις για ψωμί και νερό. Ο σερβιτόρος ενημέρωσε τον δημοσιογράφο ότι δεν μπορούσε να δεχθεί πληρωμή με κάρτα λόγω προβλήματος στο τερματικό, αν και ο ρεπόρτερ σημείωσε ότι παρόμοιες καταγγελίες είχαν γίνει και από άλλους πελάτες.

Νομικό πλαίσιο και υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

Η ελληνική νομοθεσία απαιτεί από τις επιχειρήσεις να αποδέχονται πληρωμές με κάρτα, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Επιπλέον, η ΑΑΔΕ επισημαίνει την υποχρέωση έκδοσης αποδείξεων για κάθε πώληση αγαθού ή υπηρεσίας. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τις αποδείξεις μέσω της εφαρμογής Appodixi και να αναφέρουν τυχόν προβλήματα.

Αντιδράσεις από τουρίστες

Στο δημοσίευμα περιλαμβάνονται και μαρτυρίες Βρετανών τουριστών που εκφράζουν την απογοήτευσή τους για το κόστος των διακοπών τους στην Κέρκυρα. Ένα ζευγάρι ανέφερε ότι πλήρωσε 12,50 ευρώ για Malibu με Coca-Cola και δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να επιστρέψει στο νησί. Άλλοι τουρίστες τόνισαν ότι ακόμη και οι απλές αγορές τους φάνηκαν υπερβολικά ακριβές, ενισχύοντας την ανάγκη για διαφάνεια και καλύτερη εξυπηρέτηση.