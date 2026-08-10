Οι μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ: Γιατί είναι σημαντική η αιτιολογία

Η χρήση της πλατφόρμας IRIS για τη μεταφορά χρημάτων έχει σημειώσει σημαντική αύξηση, καθώς προσφέρει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο για μικρές καθημερινές συναλλαγές. Ωστόσο, οι μεταφορές αυτές υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να δημιουργήσουν φορολογικές υποχρεώσεις.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι σχετικά με τις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS; Πότε δεν υπάρχει φορολογική επιβάρυνση και πότε μια συναλλαγή μπορεί να θεωρηθεί δωρεά και να φορολογηθεί; Αυτά τα ερωτήματα απαντήθηκαν από τη φοροτεχνικό Νίκη Βομπιράκη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews.

Χαρτζιλίκι από γονείς σε παιδιά

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα που προκύπτουν είναι οι μεταφορές χρημάτων από γονείς προς παιδιά, ειδικά με την έναρξη της φοιτητικής περιόδου. Για το χαρτζιλίκι και τα συνήθη έξοδα διαβίωσης ανηλίκων και φοιτητών έως 25 ετών, δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρηματικό όριο, όπως ανέφερε η ΑΑΔΕ.

Στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνονται έξοδα όπως ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας, δίδακτρα, βιβλία και μετακινήσεις. Η κ. Βομπιράκη σημείωσε ότι για τα ποσά που αφορούν το χαρτζιλίκι δεν απαιτείται δήλωση ως δωρεά στο myProperty και δεν υπάρχει χρηματικό όριο.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπάρχει σαφής αιτιολογία στη μεταφορά χρημάτων. Η αναγραφή του λόγου της συναλλαγής μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη σε περίπτωση μελλοντικού ελέγχου. «Καλό είναι σε κάθε μεταφορά να βάζουμε μία αιτιολογία και για να τη θυμόμαστε στο μέλλον», τόνισε η φοροτεχνικός.

Μεταφορές για μεγάλες δαπάνες

Αν η μεταφορά χρημάτων αφορά την αγορά ακινήτου ή άλλη σημαντική οικονομική δραστηριότητα, τότε τα δεδομένα αλλάζουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μεταφορά μπορεί να συνδεθεί με δωρεά ή γονική παροχή και απαιτεί διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση.

«Εδώ έχουμε επαύξηση περιουσίας», εξήγησε η κ. Βομπιράκη, προσθέτοντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι προτιμότερο να δηλώνεται η δωρεά, ακόμη και αν δεν προκύπτει φόρος.

Η διαδικασία περιλαμβάνει τη μεταφορά χρημάτων μέσω τραπεζικού λογαριασμού και τη δήλωση της δωρεάς μέσω του myProperty.

Αφορολόγητο και φορολογικές κατηγορίες

Ο βαθμός συγγένειας μεταξύ του δωρητή και του λήπτη παίζει κρίσιμο ρόλο στη φορολόγηση των χρηματικών δωρεών. Για την πρώτη κατηγορία συγγένειας, το αφορολόγητο όριο ανέρχεται σε 800.000 ευρώ, όταν η δωρεά πραγματοποιείται μέσω του προβλεπόμενου τραπεζικού τρόπου. Σε αυτή την κατηγορία περιλαμβάνονται σύζυγοι, παιδιά, καθώς και παππούδες και γιαγιάδες προς εγγόνια.

Για ποσά που υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο, εφαρμόζεται φορολογικός συντελεστής 10% επί του υπερβάλλοντος ποσού. Ωστόσο, αν η δωρεά δεν πραγματοποιείται μέσω τραπεζικού συστήματος, επιβάλλεται φόρος 10% από το πρώτο ευρώ, ακόμα και μεταξύ γονέα και παιδιού.

Μεταφορές μεταξύ αδελφών και τρίτων

Στις μεταφορές χρημάτων μεταξύ αδελφών, οι φορολογικές διατάξεις είναι διαφορετικές. Οι δωρεές μεταξύ αδελφών υπάγονται στη δεύτερη κατηγορία συγγένειας και φορολογούνται με 20% από το πρώτο ευρώ. Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται και άλλες συγγενικές σχέσεις που δεν περιλαμβάνονται στην πρώτη.

Για μεταφορές χρημάτων μεταξύ φίλων και τρίτων προσώπων, ο φόρος ανέρχεται σε 40% από το πρώτο ευρώ. Η κ. Βομπιράκη προειδοποίησε επίσης για τις «τριγωνικές» μεταφορές, όπου τα χρήματα μεταφέρονται μέσω τρίτου προσώπου, καθώς τέτοιες συναλλαγές μπορεί να ελεγχθούν φορολογικά.

Σημασία της αιτιολογίας

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αιτιολογία που συνοδεύει κάθε τραπεζική μεταφορά ή μεταφορά μέσω IRIS. Οι φορολογούμενοι καλούνται να αποφεύγουν ασαφείς ή χιουμοριστικές αιτιολογίες και να αναγράφουν με σαφήνεια τον πραγματικό λόγο της συναλλαγής. Η σωστή αιτιολογία λειτουργεί ως ένα «βιβλίο εσόδων-εξόδων», καταγράφοντας τον λόγο της μεταφοράς.

Αν και η σωστή αιτιολογία δεν απαλλάσσει από τον φόρο, βοηθά στην τεκμηρίωση της συναλλαγής.