LIVE 23 Φεβρουαρίου 2026: Το 'σκοτάδι' πίσω από τη γιορτή – Ατυχήματα, τραγωδίες και το hangover της Πάτρας

Η Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 ξεκινά με μια έντονη δόση επικαιρότητας που τα έχει όλα: από το σοκ στην Έδεσσα και το χάος των καρτέλ στο Μεξικό, μέχρι τον πλήρη οδηγό για το πέταγμα του χαρταετού. Το Madata.gr συγκεντρώνει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε αυτή την ώρα.

Τελευταίες Ειδήσεις & Ροή Ενημέρωσης

Τραγωδία στο Βελούχι: Εντοπίστηκε σορός σε χαράδρα

Μετά από τρεις ημέρες αγωνίας και ερευνών κάτω από πολικές συνθήκες, οι δυνάμεις της ΕΜΑΚ εντόπισαν τη σορό άνδρα σε δύσβατο σημείο. Όλα δείχνουν πως πρόκειται για τον 74χρονο ορειβάτη που είχε χάσει την επαφή με την ομάδα του το Σάββατο. Η επιχείρηση ανάσυρσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Σοκ στην OPAP Arena: Οπαδός έχασε το δάχτυλό του

Ένας 23χρονος τραυματίστηκε σοβαρά μετά τη λήξη του αγώνα ΑΕΚ – Λεβαδειακός, όταν φωτοβολίδα εξερράγη στο χέρι του κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών. Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο «Γεννηματάς» για χειρουργική επέμβαση, ενώ το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά τον παρόμοιο τραυματισμό 17χρονου στην Πτολεμαΐδα.

Πάτρα: Ο απολογισμός μιας «μεθυσμένης» νύχτας

Η Πάτρα δεν κοιμήθηκε, αλλά το τίμημα ήταν βαρύ. Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε πάνω από 400 περιστατικά μόνο την Κυριακή, με τη μέθη, τους τραυματισμούς από ξυλοδαρμούς και τις λιποθυμίες να χτυπούν «κόκκινο». Οι εθελοντές έδωσαν μάχη μέχρι το ξημέρωμα στο υπαίθριο ιατρείο της Πλατείας Γεωργίου.

Διεθνή: Ο πρίγκιπας Άντριου «έκθεμα» στο Λούβρο

Ακτιβιστές προκάλεσαν παγκόσμιο σάλο κρεμώντας τη φωτογραφία από τη σύλληψη του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου δίπλα στη Μόνα Λίζα. Η εικόνα του «ζαλισμένου» γαλαζοαίματου μέσα από το περιπολικό έγινε viral, συμβολίζοντας την κατάπτωση του Στέμματος.

Διατροφή: Τα «ναι» και τα «όχι» στο τραπέζι

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Προσοχή στην ταραμοσαλάτα (τη «θερμιδική βόμβα» της ημέρας) και στον λευκό ταραμά έναντι του κόκκινου. Η χοληστερίνη των θαλασσινών είναι διαχειρίσιμη, αρκεί να αποφευχθεί το τηγάνι.

Αιματηρό επεισόδιο στην Έδεσσα: 23χρονος μαχαίρωσε 21χρονο στο καρναβάλι

Σοκ προκαλεί η είδηση από τις αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Έδεσσα. Ένας 23χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 21χρονο, τραυματίζοντάς τον τρεις φορές. Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ οι αρχές ερευνούν τα κίνητρα της επίθεσης που αμαύρωσε το εορταστικό κλίμα.

Χάος στο Μεξικό: Το τέλος του βαρόνου «Ελ Μέντσο» θυμίζει ταινία δράσης

Η εξόντωση του ηγέτη του πανίσχυρου καρτέλ Jalisco New Generation έχει προκαλέσει κύμα βίας και σκηνές που παραπέμπουν σε κινηματογραφική παραγωγή. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε πεδία μάχης, με τις αρχές να προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση μετά την πτώση του διαβόητου βαρόνου.

Καθαρά Δευτέρα: Ο καιρός «σύμμαχος» για τον χαρταέτο

Τα νέα από το μέτωπο της ΕΜΥ είναι ευχάριστα. Προβλέπεται ηλιοφάνεια και ούριος άνεμος, ιδανικές συνθήκες δηλαδή για να γεμίσει ο ουρανός χρώματα. Μάθετε τι να περιμένετε τις επόμενες ημέρες και πού θα επικρατήσουν οι καλύτερες συνθήκες.

Αττική: Πού θα γιορτάσετε τα Κούλουμα

Από τον Λόφο του Φιλοπάππου μέχρι τα παραθαλάσσια προάστια, ο οδηγός του Madata σας παρουσιάζει τις εκδηλώσεις που δεν πρέπει να χάσετε στην Αττική. Παραδοσιακή μουσική, λαγάνες και δωρεάν σαρακοστιανά εδέσματα σε όλο το λεκανοπέδιο.

Τα μυστικά για το πέταγμα του χαρταετού

Δεν αρκεί μόνο ο άνεμος! Υπάρχουν «κρυφά» μυστικά για τα ζύγια και την ουρά που θα κάνουν τον χαρταέτο σας να φτάσει πιο ψηλά από όλους. Διαβάστε τις συμβουλές των ειδικών πριν βγείτε στους λόφους.

Ζώδια Σήμερα: Η ανατρεπτική σύνοδος Σελήνης-Ουρανού

Η αστρολογική πλευρά της ημέρας φέρνει ξαφνικές αλλαγές και ηλεκτρισμένες αποκαλύψεις. Δείτε πώς επηρεάζεται το δικό σας ζώδιο από την ενέργεια της ημέρας και ποιοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αποφάσεις τους.

