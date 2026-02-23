Η καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου στον Μώλο της Αγίου Νικολάου έριξε την επίσημη αυλαία του Πατρινού Καρναβαλιού, όμως στην πράξη, η Πάτρα αρνήθηκε να κοιμηθεί. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη: πίσω από το ασταμάτητο γλέντι στους δρόμους, κρύβεται μια δύσκολη νύχτα για τους εθελοντές και τις αρχές.

Μέχρι το πρώτο φως της Καθαράς Δευτέρας, η πόλη παρέμεινε ένα απέραντο υπαίθριο πάρτι, με την κούραση να νικιέται από τον ενθουσιασμό χιλιάδων καρναβαλιστών.

Ένα υπαίθριο πάρτι δίχως τέλος

Σύμφωνα με τα πλάνα του tempo24, οι πεζόδρομοι της Ρήγα Φεραίου, της Γεροκωστοπούλου και της Παντανάσσης «βούλιαξαν» από παρέες νεαρών που συνέχισαν το χορό ακόμα και όταν η μουσική από τα μεγάφωνα σίγησε. Η Πλατεία Γεωργίου και η Μαιζώνος θύμιζαν σκηνικό από φεστιβάλ, με την ενέργεια να παραμένει στα ύψη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Η διαפרαιώση τόσων χιλιάδων ανθρώπων δεν έγινε χωρίς απρόοπτα.

Το «υπαίθριο νοσοκομείο» του Ερυθρού Σταυρού

Αυτό που δεν ειπώθηκε στην ένταση της στιγμής, είναι ο υπεράνθρωπος αγώνας που έδωσαν οι 180 εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών που στήθηκε στον Έσπερο, η πίεση χτύπησε «κόκκινο».

Τα νούμερα της εξάντλησης: Ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο καταγράφηκαν 223 περιστατικά, την Κυριακή ο αριθμός σχεδόν διπλασιάστηκε , φτάνοντας τα 400 άτομα .

Αιτίες προσέλευσης: Η πλειοψηφία των περιστατικών αφορούσε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ (μέθη) και μικροτραυματισμούς.

Βία στα ξημερώματα: Δυστυχώς, η νύχτα σημαδεύτηκε από αυξημένα περιστατικά ξυλοδαρμών και βίαιων επεισοδίων, δυσκολεύοντας το έργο των Σαμαρειτών και των Ναυαγοσωστών που έπρεπε να επέμβουν μέσα στο πλήθος.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η κατάσταση των ασθενών κρίθηκε σοβαρή, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση διακομιδή τους στα νοσοκομεία της πόλης.

Το Πατρινό Καρναβάλι για άλλη μια φορά απέδειξε τη δυναμική του, αλλά και το πόσο οριακή μπορεί να γίνει η κατάσταση όταν η διασκέδαση ξεπερνά το μέτρο. Πλέον, οι καρναβαλιστές παίρνουν το δρόμο της επιστροφής, αφήνοντας πίσω τους μια πόλη που προσπαθεί να συνέλθει από το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς.

Διαβάστε ακόμα: «Με ενοχλούσαν οι φωνές, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε»: 46χρονος πυροβόλησε τους 4 ανήλικους