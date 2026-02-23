Η Καθαρά Δευτέρα, ημέρα παραδοσιακά αφιερωμένη στο πέταγμα του χαρταετού, φέρνει φέτος μαζί της συνθήκες που ευνοούν τις υπαίθριες δραστηριότητες. Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος, με ήπιες θερμοκρασίες και βόρειους ανέμους που σταδιακά θα εξασθενήσουν, δημιουργώντας ιδανικές προϋποθέσεις για να απολαύσουν μικροί και μεγάλοι τη χαρά του χαρταετού.

Ποια είναι η πρόγνωση για την Καθαρά Δευτέρα

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και την ΕΜΥ, οι βόρειοι άνεμοι που θα πνέουν με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 έως 7 μποφόρ αναμένεται να παρουσιάσουν εξασθένηση από το μεσημέρι, καθιστώντας το πέταγμα του χαρταετού μια ευχάριστη εμπειρία. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 13 με 14 βαθμούς Κελσίου στα βορειοανατολικά και τους 15 με 16 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα, με τα Δωδεκάνησα να αγγίζουν τοπικά τους 17 βαθμούς.

???????? ΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΠΕΤΑΓΜΑ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ

✅Το πέταγμα του χαρταετού δεν είναι απλώς ένα έθιμο· είναι μια μικρή τελετουργία σύνδεσης με τον ουρανό. Κάθε Καθαρά Δευτέρα, μικροί και μεγάλοι στρέφουμε το βλέμμα ψηλά, εκεί όπου ο άνεμος γίνεται… pic.twitter.com/EsmMU4QJ7u — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 22, 2026

Οι περιοχές που θα ευνοηθούν περισσότερο από τους ανέμους για το πέταγμα του χαρταετού περιλαμβάνουν τα νησιά του Αιγαίου, τη Βόρεια Κρήτη, τα παράκτια τμήματα του Κορινθιακού Κόλπου και τα παραθαλάσσια τμήματα της ανατολικής χώρας. Αντίθετα, στα περισσότερα ηπειρωτικά η ένταση των ανέμων θα είναι ασθενέστερη.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα παραμείνει γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Την Τρίτη, στα δυτικά και νότια θα επικρατήσει αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται αραιές νεφώσεις πιο πυκνές στη Μακεδονία και τη Θράκη, με πιθανότητα για τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης από το απόγευμα.

Την Τετάρτη, οι νεφώσεις θα είναι κατά τόπους αυξημένες στην ανατολική και νότια χώρα, με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26-02-2026

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο, με πιθανότητα λίγων ασθενών βροχών κυρίως στην Κρήτη και τη νότια Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-02-2026

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Καλές συνθήκες για υπαίθριες δραστηριότητες

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι οι συνθήκες αυτές είναι κατάλληλες για υπαίθριες δραστηριότητες. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει: «Με ηλιοφάνεια και με ούριο άνεμο πετάμε χαρταετό! Στη συνέχεια θα ξεμουλιάσουμε…», ενώ ο Θοδωρής Κολυδάς προσθέτει: «Το πέταγμα του χαρταετού δεν είναι απλώς ένα έθιμο· είναι μια μικρή τελετουργία σύνδεσης με τον ουρανό. Όταν τελικά σταθεροποιηθεί ψηλά, δεν ανεβαίνει μόνο ένα κομμάτι χαρτί· ανεβαίνει μαζί του η διάθεση, η ελπίδα και η αίσθηση ότι ο ουρανός είναι λίγο πιο κοντά».

Η Καθαρά Δευτέρα, λοιπόν, προσφέρει μια ευκαιρία για οικογενειακές στιγμές χαλάρωσης, με τον ουρανό να γεμίζει χρώματα και τις θερμοκρασίες να επιτρέπουν απολαυστικές στιγμές στη φύση.

Οδηγίες για ασφαλές πέταγμα χαρταετού

Για να απολαύσετε το πέταγμα του χαρταετού με ασφάλεια, είναι σημαντικό να επιλέξετε ανοιχτούς χώρους μακριά από ηλεκτρικά καλώδια και να αποφεύγετε τις περιοχές με χαμηλή ορατότητα. Επίσης, η χρήση ανθεκτικής καλωδίωσης και η αποφυγή μεταλλικών στοιχείων μπορούν να προστατεύσουν τόσο τον χαρταετό όσο και τους περαστικούς.

Καθώς ο ήλιος λάμπει και οι άνεμοι υποχωρούν, η Καθαρά Δευτέρα φέρνει την ευκαιρία να συνδεθούμε με τη φύση και να απολαύσουμε το έθιμο του χαρταετού υπό ιδανικές συνθήκες, ενώ οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες υπόσχονται μια ξηρή και ευχάριστη συνέχεια.



Διαβάστε ακόμα: Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες: Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός το εορταστικό τριήμερο