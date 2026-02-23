Μετά τον 17χρονο στην Πτολεμαΐδα, σοβαρός τραυματισμός 23χρονου στην OPAP Arena – Έχασε το δάχτυλό του από φωτοβολίδα

Ένα Σαββατοκύριακο που θα έπρεπε να είναι γεμάτο γιορτή και αθλητισμό μετατράπηκε σε εφιάλτη για δύο νέους ανθρώπους. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σκληρή: μέσα σε λίγες ώρες, η χρήση επικίνδυνων βεγγαλικών και φωτοβολίδων οδήγησε σε μόνιμους ακρωτηριασμούς, αποδεικνύοντας ότι η «στιγμιαία χαρά» μπορεί να κοστίσει μια ζωή.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό ενός 17χρονου στην Πτολεμαΐδα, ένα νέο περιστατικό στην καρδιά της Νέας Φιλαδέλφειας προκαλεί σοκ.

Ο πανηγυρισμός που κατέληξε στο χειρουργείο

Το περιστατικό σημειώθηκε αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ΑΕΚ – Λεβαδειακός. Ένας 23χρονος οπαδός, στην προσπάθειά του να πανηγυρίσει τη νίκη της ομάδας του, άναψε φωτοβολίδα η οποία εξερράγη στο χέρι του. Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει.

Η δύναμη της έκρηξης ήταν τέτοια που ο νεαρός έχασε το ένα του δάχτυλο ακαριαία. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο από την OPAP Arena στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σώσουν τη λειτουργικότητα του χεριού του.

Σύλληψη και παρέμβαση εισαγγελέα

Αυτό που δεν ειπώθηκε όσο έντονα έπρεπε, είναι οι νομικές συνέπειες που ακολουθούν τέτοιες πράξεις, ακόμα και μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό.

Η σύλληψη: Ο 23χρονος συνελήφθη από τις αρχές για παράβαση του νόμου περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Η συνέχεια: Μετά τη νοσηλεία του και την παροχή των πρώτων βοηθειών, αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, ωστόσο η δικογραφία παραμένει ανοιχτή.

Το ντόμινο των ατυχημάτων

Το περιστατικό στη Νέα Φιλαδέλφεια ήρθε να προστεθεί στον ήδη σοβαρό τραυματισμό ενός 17χρονου στην Πτολεμαΐδα από έκρηξη κροτίδας. Οι δύο αυτές περιπτώσεις μέσα σε ένα 24ωρο αναδεικνύουν την έλλειψη ελέγχου και την επικίνδυνη οικειότητα που έχουν αναπτύξει πολλοί νέοι με εκρηκτικές ύλες που δεν είναι παιχνίδια.

Πόσα ακόμα τέτοια περιστατικά πρέπει να δούμε για να γίνει κατανοητό ότι η «θυσία» της σωματικής ακεραιότητας στον βωμό ενός πανηγυρισμού είναι μια τραγική και ανούσια πράξη;

