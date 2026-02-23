Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην καρδιά του Παρισιού, όταν ακτιβιστές κατάφεραν να μετατρέψουν το Μουσείο του Λούβρου σε σκηνικό διαμαρτυρίας κατά της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Στόχος τους, ο πρώην πρίγκιπας Άντριου και η ιστορική, πλέον, φωτογραφία της σύλληψής του.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη από μια απλή ακτιβιστική ενέργεια, καθώς η επιλογή του σημείου —μόλις λίγα μέτρα μακριά από τη διάσημη Μόνα Λίζα— προσέδωσε στη κίνηση μια παγκόσμια συμβολική διάσταση.

Η εικόνα της «εξαιρετικής κατάπτωσης»

Η φωτογραφία που κρεμάστηκε παράνομα στους τοίχους του Λούβρου αποτυπώνει έναν Άντριου «ζαλισμένο, σοκαρισμένο και σκυφτό», όπως τον περιέγραψε η πρώην εκπρόσωπος Τύπου της Ελισάβετ, Αλίσα Άντερσον. Είναι η στιγμή που ο έκπτωτος πρίγκιπας αποχωρεί από το αστυνομικό τμήμα του Νόρφολκ, καθισμένος στο πίσω κάθισμα ενός συμβατικού οχήματος.

Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Η σύλληψη του Άντριου δεν ήταν μια τυχαία διαδικασία. Πραγματοποιήθηκε ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, στο κτήμα Σάντρινγχαμ, μετά από ένταλμα που αφορά έρευνες συνδεδεμένες με τα δικαστικά έγγραφα της υπόθεσης Επστάιν και κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος.

12 ώρες κράτησης και ένα αβέβαιο μέλλον

Αυτό που δεν ειπώθηκε όσο θα έπρεπε είναι το βάρος της σημειολογίας: ο άνθρωπος που κάποτε εκπροσωπούσε το Στέμμα, βρέθηκε για 12 ώρες σε ένα κελί πριν αφεθεί ελεύθερος, ενώ η έρευνα εις βάρος του συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Οι αστυνομικοί με πολιτικά που έφτασαν στην κατοικία του στο Νόρφολκ σηματοδότησαν το τέλος μιας εποχής ασυλίας.

Η κίνηση των ακτιβιστών στο Λούβρο προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media, με πολλούς να κάνουν λόγο για την απόλυτη «πτώση» ενός γαλαζοαίματου, που πλέον εκτίθεται ως «έργο τέχνης» της σύγχρονης δικαστικής ιστορίας.

Πιστεύετε ότι η φωτογραφία αυτή θα αποτελέσει το οριστικό τέλος της δημόσιας παρουσίας του Άντριου ή η βασιλική οικογένεια θα βρει τρόπο να απορροφήσει και αυτόν τον κραδασμό;

