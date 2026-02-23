Καθαρά Δευτέρα: Προσοχή στη χοληστερίνη – Πόσοι μεζέδες είναι πολλοί και η παγίδα του ταραμά

Το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας είναι μια γιορτή γεύσεων, αλλά για πολλούς συνοδεύεται από το άγχος της χοληστερίνης. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη: τα θαλασσινά έχουν ενοχοποιηθεί άδικα για χρόνια, καθώς η σχέση τους με τη χοληστερόλη του αίματος δεν είναι τόσο άμεση όσο νομίζαμε.

Το κλειδί δεν βρίσκεται στην αποχή, αλλά στη σωστή ποσότητα και τον τρόπο μαγειρέματος.

Θαλασσινά: Φίλοι ή εχθροί;

Τα θαλασσινά είναι πλούσια σε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας και ω-3 λιπαρά οξέα, τα οποία είναι καρδιοπροστατευτικά. Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Ενώ περιέχουν σημαντικές ποσότητες διαιτητικής χοληστερόλης, έχουν ελάχιστα κορεσμένα λιπαρά — τους πραγματικούς «ενόχους» για την αύξηση της LDL (κακής) χοληστερίνης.

Πόσο είναι το «πολύ»;

Καλαμάρια: Περιέχουν περίπου 230 mg χοληστερόλης ανά 100 γρ. (σχεδόν το ημερήσιο όριο). Μια μερίδα ψητά είναι ασφαλής, αλλά το τηγάνι διπλασιάζει τις θερμίδες και προσθέτει ανθυγιεινά λιπαρά.

Γαρίδες: Έχουν περίπου 150-200 mg χοληστερόλης ανά 100 γρ. Οι ειδικοί προτείνουν να μην ξεπερνάμε τις 1-2 μερίδες θαλασσινών την εβδομάδα.

Χταπόδι: Η πιο «αθώα» επιλογή με μόλις 48-90 mg χοληστερόλης ανά 100 γρ.

Ταραμοσαλάτα: Η «βόμβα» του τραπεζιού

Αυτό που δεν ειπώθηκε όσο θα έπρεπε είναι ότι ο ταραμάς κρύβει μεγαλύτερους κινδύνους από τη χοληστερίνη των θαλασσινών.

Το Αλάτι: Είναι εξαιρετικά πλούσιος σε νάτριο. Η υπερκατανάλωση μπορεί να προκαλέσει απότομη αύξηση της αρτηριακής πίεσης και κατακράτηση υγρών, κάτι επικίνδυνο για άτομα με υπέρταση. Οι Θερμίδες: Μία και μόνο κουταλιά της σούπας ταραμοσαλάτα αποδίδει περίπου 100 θερμίδες. Αν το συνδυάσετε με τη λαγάνα, η θερμιδική λήψη εκτοξεύεται πριν καν φτάσετε στο κυρίως πιάτο. Ο «Κόκκινος» Ταραμάς: Προτιμήστε τον λευκό. Ο έντονα ροζ/κόκκινος ταραμάς περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες που δεν προσφέρουν τίποτα θρεπτικό στον οργανισμό σας.

Tips για «ασφαλή» Κούλουμα

Ψητά αντί για Τηγανητά: Προτιμήστε τα καλαμαράκια και τις γαρίδες στη σχάρα ή βραστά.

Το μέτρο στην ταραμοσαλάτα: Περιοριστείτε σε 1-2 κουταλιές της σούπας .

Συνοδεία λαχανικών: Γεμίστε το μισό σας πιάτο με σαλάτες και τουρσί (προσοχή στο αλάτι κι εδώ) για να χορτάσετε πιο γρήγορα χάρη στις φυτικές ίνες.

Η Καθαρά Δευτέρα είναι ημέρα αποτοξίνωσης και χαράς. Με λίγη προσοχή στις ποσότητες, μπορείτε να απολαύσετε τα πάντα χωρίς να «τινάξετε» τις εξετάσεις σας στον αέρα.

Εσείς προσέχετε το «ισοζύγιο» στο πιάτο σας σήμερα ή η Καθαρά Δευτέρα είναι η ημέρα που κάνετε την εξαίρεση;

