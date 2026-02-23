Καθαρά Δευτέρα στην Αττική: Αναλυτικά οι εκδηλώσεις σε όλους τους δήμους

Η Καθαρά Δευτέρα πλησιάζει και οι δήμοι της Αττικής ετοιμάζονται να τιμήσουν την παράδοση των Κούλουμων με πλούσιες εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν σαρακοστιανά εδέσματα, μουσική και χορό. Οι εκδηλώσεις αυτές αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για τους κατοίκους και επισκέπτες της Αττικής να απολαύσουν την πρώτη μέρα της Σαρακοστής με τον παραδοσιακό τρόπο.

Τα Κούλουμα στην καρδιά της Αθήνας

Για τους Αθηναίους, ο Λόφος Φιλοπάππου αποτελεί παραδοσιακό σημείο συνάντησης για την Καθαρά Δευτέρα. Εκεί, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να πετάξουν τον χαρταετό τους κάτω από τον αττικό ουρανό, ενώ η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων θα συνοδεύει τη μέρα με τις μελωδίες της. Από τις 11 το πρωί, θα προσφέρονται δωρεάν σαρακοστιανά εδέσματα, ενώ ένα νησιώτικο γλέντι με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού θα ξεκινήσει στις 11:30, προσφέροντας παραδοσιακή μουσική και χορούς.

Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων στους δήμους της Αττικής

Πέρα από την Αθήνα, πολλοί δήμοι της Αττικής έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις για την Καθαρά Δευτέρα. Ο Δήμος Περιστερίου και ο Δήμος Ηλιούπολης υπόσχονται να εντυπωσιάσουν με τη μεγαλύτερη λαγάνα, βάρους 120 κιλών και διαστάσεων 8 μέτρων μήκος και 4 μέτρων πλάτος, μια πρωτοβουλία που αναμένεται να προσελκύσει πλήθος κόσμου.

Στο Άλσος Μητέρας, ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας φιλοξενεί παραδοσιακή μουσική από την ορχήστρα της «Μουσικής Γωνιάς», ενώ στον Δήμο Αγίας Παρασκευής, το συγκρότημα ΑΝΕΜΩΝΑ θα φέρει το παραδοσιακό γλέντι στο Πάρκο Πευκακίων.

Εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους

Η Καθαρά Δευτέρα δεν είναι μόνο για τους ενήλικες. Οι εκδηλώσεις στους δήμους της Αττικής έχουν σχεδιαστεί για να καλύψουν όλες τις ηλικίες. Στο Άλσος Αιγάλεω, τα παιδιά θα λάβουν δωρεάν χαρταετούς και θα απολαύσουν παραδοσιακούς χορούς από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της πόλης. Στον Δήμο Αλίμου, τα παιδιά μπορούν να συμμετάσχουν σε αλευρομουντζουρώματα και παιχνίδια, ενώ στην Ηλιούπολη, οι μικροί φίλοι θα λάβουν χαρταετούς και θα συμμετάσχουν σε ποικίλες δραστηριότητες.

Στο Κτήμα Φιξ του Δήμου Ηρακλείου και στο Πάρκο Γουδή στον Δήμο Ζωγράφου, τα παιδιά θα απολαύσουν δραστηριότητες όπως παιχνίδια, εργαστήρια χαρταετού, ανιματέρς και πολλά άλλα.

Η παράδοση συνεχίζεται

Παρά τις προκλήσεις των καιρών, η παράδοση των Κούλουμων παραμένει ζωντανή και ακμαία στην Αττική. Οι δήμοι της περιοχής συνδυάζουν την παράδοση με τη σύγχρονη ψυχαγωγία, προσφέροντας πλούσιες εκδηλώσεις και ευκαιρίες για κοινωνική συναναστροφή και διασκέδαση.

Η Καθαρά Δευτέρα είναι μια γιορτή που συνδέει το παρελθόν με το παρόν, ενώνοντας ανθρώπους από διαφορετικές γενιές και πολιτισμούς. Με τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις των δήμων, οι κάτοικοι και επισκέπτες της Αττικής έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την ελληνική παράδοση με έναν μοναδικό και αυθεντικό τρόπο.

Αναλυτικά οι δήμοι της Αττικής που έχουν προγραμματίσει εκδηλώσεις, με σαρακοστιανά εδέσματα για τον κόσμο και γλέντι με μουσική και χορό, είναι:

Ο δήμος Αγίας Βαρβάρας στο Άλσος Μητέρας (11:00). Με τραγούδια λαϊκά και παραδοσιακά από την ορχήστρα της «Μουσικής Γωνιάς». Θα χορέψουν ο Σύλλογος Ποντίων Αγίας Βαρβάρας «Ο Φάρος» και η Ένωση Κρητών Αγίας Βαρβάρας «Η Μεγαλόνησος».

Ο δήμος Αγίας Παρασκευής στο Πάρκο Πευκακίων (10:30). Παραδοσιακό γλέντι με το συγκρότημα ΑΝΕΜΩΝΑ και με την ευγενική συνδρομή των συλλόγων «Χοροταξιδευτές» και «Η Αλληλεγγύη για όλους»

Ο δήμος Αγίου Δημητρίου στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στο Πάρκο Ασυρμάτου (11:30). Εκδήλωση με παραδοσιακή μουσική και τη συμμετοχή των Προσκόπων.

Ο δήμος Αιγάλεω στο Άλσος Αιγάλεω – Μπαρουτάδικο (12:00). Τα παιδιά θα λάβουν δωρεάν χαρταετούς και οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι της πόλης θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς. Στις 13:00 θα ξεκινήσει παραδοσιακό γλέντι με τον Γιάννη Καψάλη και τον κλαρινίστα Μάκη Τσίκο.

Ο δήμος Αλίμου στον Λόφο Πάνι από το πρωί. Μουσική με DJ και λαϊκό συγκρότημα, για τα παιδιά δωρεάν χαρταετοί, παιχνίδια, αλευρομουντζουρώματα και εκπλήξεις.

Ο δήμος Αχαρνών στο Ολυμπιακό Χωριό (11:00). Το καθιερωμένο γλέντι στο κλειστό γυμναστήριο «Φοίβος» του Εθνικού Αθλητικού Προπονητικού Κέντρου. Η ορχήστρα των καθηγητών μουσικής του δήμου θα «ντύσει» μελωδικά τη μέρα, ενώ τα παιδιά θα πάρουν κι έναν χαρταετό, για να τον πετάξουν στον ανοιχτό χώρο γύρω από το γήπεδο.

Ο δήμος Βριλησσίων στο Ανοιχτό θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη» στα Άνω Βριλήσσια (11:00). Χορός και διασκέδαση με ζωντανή παραδοσιακή μουσική από όλη την Ελλάδα με τους Αντώνη Κυρίτση, Θωμά Κωνσταντίνου και Γιώργο Κωτσίνη.

Ο δήμος Βύρωνα στο Θέατρο Βράχων (11:30) μαζί με τον δήμο Δάφνης-Υμηττού και παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα με τη Νάντια Καραγιάννη.

Ο δήμος Γλυφάδας στην παραλία στο Παλαιό Δημαρχείο (12:00) με σαρακοστιανά και μουσική εκδήλωση.

Ο δήμος Δάφνης-Υμηττού στο Θέατρο Βράχων (11:30) μαζί με τον δήμο Βύρωνα και παραδοσιακό μουσικό πρόγραμμα με τη Νάντια Καραγιάννη.

Ο δήμος Ελευσίνας στον Προφήτη Ηλία στη Μαγούλα (11:00) με ζωντανή μουσική και με τη συμμετοχή Συλλόγων.

δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης στα ανοιχτά γήπεδα της οδού Μιλήτου, δίπλα από το ανοιχτό Πέτρινο Θέατρο Αργυρούπολης (12:00). Την εκδήλωση θα συνοδεύει μουσικό συγκρότημα. Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχή, έντονο κρύο κ.α.) η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ «Αργοναύτες».

Ο δήμος Ζωγράφου στο Πάρκο Γουδή (12:00) με το πενταμελές μουσικό σύνολο του Νίκου Φάκαρου «Οι Musicaroi», που θα παρουσιάσει ένα μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με νησιώτικα, παραδοσιακά τραγούδια και σκοπούς.

Ο δήμος Ηλιούπολης στο Πάρκο Χαλικάκι (11:00) με παραδοσιακή μουσική και δώρο χαρταετούς στα παιδιά, αλλά και με τη μεγαλύτερη λαγάνα που έχει δημιουργηθεί ποτέ στα Νότια Προάστια, βάρους 120 κιλών, με διάσταση 8 μέτρα μήκος και 4 μέτρα πλάτος. Σε περίπτωση βροχόπτωσης η εκδήλωση θα μεταφερθεί στο Α’ Κλειστό Γυμναστήριο Ηλιούπολης.

Ο δήμος Ηρακλείου στο Κτήμα Φιξ (11:00) με μουσική και χορό. Παράλληλα, θα υπάρχουν δραστηριότητες για τα παιδιά, όπως παιχνίδια, εργαστήρια χαρταετού, ανιματέρς, ξυλοπόδαροι, facepainting, μπαλονοκατασκευές, λιχουδιές κ.α.

Ο δήμος Καισαριανής στο Πάρκο Άη Γιάννη (12:00) με παραδοσιακό γλέντι και εκπλήξεις για τους μικρούς φίλους.

Ο δήμος Καλλιθέας στην παραλία (11:00) με παραδοσιακό πρόγραμμα, όπου συμμετέχουν οι Παναγιώτης Λάλεζας και Βιβή Βουτσελά.

Ο δήμος Κηφισιάς στο Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Ερυθραία (11:00) με την… πατροπαράδοτη φασολάδα, με το μουσικό συγκρότημα «Ξέφραγο Αμπέλι» και με παραδοσιακούς χορούς από την Ένωση Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας και το Χορευτικό τμήμα του δήμου. Τα παιδιά θα μάθουν να κατασκευάζουν τους δικούς τους χαρταετούς και θα ξεφαντώσουν με Show από σαπουνόφουσκες, με οφθαλμαπάτες και ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα. Στη φετινή εκδήλωση θα συμμετέχουν εθελοντικά και οι πρόσκοποι από το 1ο Σύστημα Νέας Ερυθραίας.

Ο δήμος Λαυρεωτικής στον Άγιο Κωνσταντίνο (Θέση Χάος) 11:00, με την Ιωάννα Λεγάκη και με τη συμμετοχή Πολιτιστικών Συλλόγων του Λαυρίου.

Ο δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης στο κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Πεύκης (12:00), με ζωντανή μουσική από την Νάσια Κονιτοπούλου και την ορχήστρα της. Ο εορτασμός θα ξεκινήσει από τις 10 π.μ., στο Δημοτικό Στάδιο Πεύκης, όπου θα υπάρχει εργαστήρι κατασκευής χαρταετού και θα γίνει το πέταγμά τους.

Ο δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας στο Μελετάκι (11:00) παραδοσιακό γλέντι με τους Κώστα Μπανιώνα και Δημήτρη Τζίμα. Για τη Δημοτική Ενότητα Ερυθρών στο Γήπεδο Ερυθρών (10:30) με παραδοσιακά εδέσματα, μουσική και χορό. Για τη Δημοτική Ενότητα Οινόης στην πλατεία επί της ΠΕΟΑΘ (11:00) με εδέσματα, γαϊτανάκι και πολλές εκπλήξεις.

Ο δήμος Μεγαρέων στη Νέα Πέραμο, Αλσάκι στο λιμάνι (11:00) με παραδοσιακά εδέσματα.

Ο δήμος Μοσχάτου-Ταύρου στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Αγ. Γεωργίου) στον Ταύρο (12:00), συναυλία λαϊκής μουσικής με τον Ματθαίο Γιαννούλη, την Κατερίνα Κολλιοπούλου και τον Νίκο Γιαννούλη.

Ο δήμος Νέας Ιωνίας στο Συνεδριακό Κέντρο (11:00), παραδοσιακό νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα, με την ορχήστρα του μαέστρου Βαγγέλη Σαραντίδη.

Ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας στη Λίμνη του Άλσους (11:00) τα παραδοσιακά Κούλουμα.

Ο δήμος Παλαιού Φαλήρου στο Πάρκο Φλοίσβου – Κυματοθραύστης (11:00), με DJ και καρναβαλική μουσική, αλλά και με παραδοσιακούς χορούς από τους μαθητές και τις μαθήτριες του 10ου Δημοτικού Σχολείου «ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ».

Ο δήμος Παλλήνης στο Δημοτικό Πάρκο Ανθούσας (11:30), με παραδοσιακή μουσική και πρόγραμμα με τη Μαρία Νομικού και τον Θανάση Γλυνό.

Ο δήμος Περιστερίου στο Εκθεσιακό Κέντρο, στάση μετρό Ανθούπολη (12:00), με σαρακοστιανά εδέσματα και με τη μεγαλύτερη λαγάνα από τη Συντεχνία Αρτοποιών Αθηνών, Προαστίων και Περιχώρων (ΣΑΑΠΠ). Στο πλαίσιο της παραδοσιακής γιορτής, συναυλία της Γωγώς Τσαμπά, με το κλαρίνο του Νεκτάριου Κοκκώνη.

Ο δήμος Πετρούπολης στην πλατεία Αγίου Δημητρίου (12:00), γλέντι με το συγκρότημα «Σεργιάνι στην Παράδοση».

Ο δήμος Σαρωνικού στις Αλυκές Αναβύσσου (11:00), με σαρακοστιανά εδέσματα, λαγάνες, φασολάδα και νηστίσιμα από τα ΚΑΠΗ Αναβύσσου, ΚΑΠΗ Σαρωνίδας, τον Σύλλογο Λάκκας, τον Σύλλογο Κρητών και τη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων. Πολιτιστικό πρόγραμμα με τον Μικρασιατικό Σύλλογο Αναβύσσου, τον Χορευτικό Λαογραφικό Όμιλο Αναβύσσου, τον Σύλλογο Αγία Ειρήνη και συναυλία με τον Πάνο Καλίδη.

Ο δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού στο Άλσος Εθνικής Τραπέζης στη Φιλοθέη (11:00), με παραδοσιακούς χορούς της χορευτικής ομάδας του ΜΕΟ, συναυλία με τους Passepartout the Band και Live party band με pop, rock, disco, latin και ελληνικά τραγούδια.

Ο δήμος Χαϊδαρίου στο Άλσος Δαφνίου (11:30) με παραδοσιακή μουσική, σαρακοστιανά εδέσματα και δράσεις για παιδιά. Από τις 9 το πρωί το πέταγμα χαρταετού στο Πάρκο Νεολαίας.

Ο δήμος Ωρωπού στο Δημοτικό Πάρκο Ιωάννη Κουρούπη στον Ωρωπό (11:00), κούλουμα και αποκριάτικη γιορτή, όπου συμμετέχουν πολιτιστικοί σύλλογοι και φορείς του δήμου.

