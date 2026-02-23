Η αγωνία που επικρατούσε τις τελευταίες 72 ώρες στις πλαγιές του Βελουχίου μετατράπηκε σε θλίψη. Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι πιο σκληρή: μετά από μια γιγαντιαία επιχείρηση κάτω από αντίξοες συνθήκες, οι διασώστες εντόπισαν τη σορό ενός άνδρα σε δύσβατη χαράδρα, με όλες τις ενδείξεις να συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για τον 74χρονο αγνοούμενο ορειβάτη.

Αυτή την ώρα, η επιχείρηση ανάσυρσης βρίσκεται σε εξέλιξη, σε ένα βουνό που έδειξε το πιο αφιλόξενο πρόσωπό του.

Το χρονικό της εξαφάνισης

Όλα ξεκίνησαν όταν ο 74χρονος, μέλος μιας 17μελούς ομάδας του Φυσιολατρικού Ομίλου Πειραιά, επιχείρησε την ανάβαση στην «Ψηλή Κορφή». Και κάπου εδώ η ιστορία αλλάζει. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ο άνδρας ένιωσε κούραση και ενημέρωσε την ομάδα ότι θα τους περιμένει σε συγκεκριμένο σημείο μέχρι την επιστροφή τους.

Όταν όμως οι υπόλοιποι ορειβάτες γύρισαν, το σημείο ήταν άδειο. Το θρίλερ εντάθηκε καθώς το κινητό του τηλέφωνο χτυπούσε κανονικά, αλλά εκείνος δεν απαντούσε, γεγονός που σήμανε αμέσως συναγερμό στις Αρχές.

Μια επιχείρηση σε «πολικές» συνθήκες

Αυτό που δεν ειπώθηκε όσο θα έπρεπε είναι ο βαθμός δυσκολίας που αντιμετώπισαν οι διασώστες.

Ισχυρές Δυνάμεις: Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής από την Ευρυτανία, ειδικές ομάδες της 7ης ΕΜΑΚ από τη Λαμία και της 8ης ΕΜΑΚ από τη Λάρισα.

Τεχνολογία στη μάχη: Τρία drones (ένα της Πυροσβεστικής και δύο ιδιωτών) χτένιζαν την περιοχή από αέρος, προσπαθώντας να εντοπίσουν κάποιο ίχνος μέσα στο λευκό τοπίο.

Ο «εχθρός» καιρός: Η σφοδρή χιονόπτωση και το δριμύ ψύχος που επικρατούσαν από το Σάββατο ανάγκαζαν τις ομάδες να αναστέλλουν προσωρινά τις έρευνες κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς η ορατότητα ήταν μηδενική και η κίνηση στις πλαγιές εξαιρετικά επικίνδυνη.

Το μοιραίο τέλος

Η σορός εντοπίστηκε τελικά σε χαράδρα, μακριά από το σημείο όπου είχε δώσει το τελευταίο του ραντεβού με την ομάδα. Οι αρχές εξετάζουν αν ο ορειβάτης έχασε τον προσανατολισμό του λόγω της κακοκαιρίας ή αν κάποιο παθολογικό αίτιο οδήγησε στην πτώση.

Η τραγωδία αυτή έρχεται να θυμίσει με τον πιο οδυνηρό τρόπο ότι το βουνό, ειδικά τον χειμώνα, δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος ή την υπερεκτίμηση των δυνάμεων.

