Το Μεξικό βρίσκεται σε αναβρασμό μετά τον θάνατο του Νεμέσιο «Ελ Μέντσο» Οσεγκέρα, του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών και ηγέτη του πανίσχυρου καρτέλ Χαλίσκο Νέα Γενιά (CJNG). Η επιχείρηση εξόντωσής του, στην οποία συνέβαλαν οι αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω της νεοσύστατης Κοινής Διυπηρεσιακής Μονάδας Κατά των Καρτέλ (Joint Interagency Task Force-Counter Cartel / JIATF-CC), έχει προκαλέσει κύμα βίας σε πολλές πολιτείες της χώρας.

Η επιχείρηση εξόντωσης

Η στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στον θάνατο του «Ελ Μέντσο» διεξήχθη στην πολιτεία Χαλίσκο, στο δυτικό Μεξικό, και είχε ως στόχο τη σύλληψή του. Ο 60χρονος Οσεγκέρα, ο οποίος είχε υπηρετήσει στο παρελθόν στην αστυνομία, κατάφερε για χρόνια να διαφεύγει της σύλληψης, παρά την επικήρυξή του από τις ΗΠΑ με 15 εκατομμύρια δολάρια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέταξαν λεπτομερή φάκελο πληροφοριών για τον Οσεγκέρα και τον διαβίβασαν στις μεξικανικές αρχές, όπως επιβεβαίωσε ένας πρώην Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο ρόλος της JIATF-CC

Η Κοινή Διυπηρεσιακή Μονάδα Κατά των Καρτέλ (JIATF-CC) συγκροτήθηκε επισήμως τον προηγούμενο μήνα και συμμετέχει σε διακλαδικό σχήμα με αρκετές αμερικανικές υπηρεσίες. Στόχος της είναι η χαρτογράφηση και ανάλυση των δικτύων καρτέλ που δρουν κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ–Μεξικού. Ο ταξίαρχος Μαουρίτσιο Καλαμπρέζι, επικεφαλής της μονάδας, δήλωσε ότι η εμπειρία από την αντιμετώπιση οργανώσεων όπως η Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος αξιοποιείται για την ανάλυση και χαρτογράφηση των δικτύων των καρτέλ. Η JIATF-CC παρείχε πληροφορίες στον μεξικανικό στρατό, χωρίς όμως να συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση.

Το χάος μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»

Ο θάνατος του Οσεγκέρα πυροδότησε κύμα βίας στο Μεξικό, με το καρτέλ CJNG να αντιδρά με βίαια αντίποινα. Μέλη του καρτέλ πυρπόλησαν αυτοκίνητα και απέκλεισαν κεντρικούς αυτοκινητοδρόμους σε πολλές πολιτείες, ενώ πολίτες πανικόβλητοι έτρεχαν για να προστατευτούν. Σκηνές έντασης και χάους εκτυλίσσονται σε πόλεις όπως το Πουέρτο Βαγιάρτα και το Γκουανταλαχάρα, όπου το καρτέλ φέρεται να πραγματοποίησε επιδρομή στο διεθνές αεροδρόμιο.

Η διεθνής αντίδραση

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, απηύθυνε έκκληση για ψυχραιμία, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους σε συγκεκριμένες πολιτείες. Παρά τις πληροφορίες που μεταδίδονται από διεθνή μέσα, η μεξικανική κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη επιβεβαίωση για τον θάνατο του «Ελ Μέντσο».

Ο θάνατος του Οσεγκέρα αντιπροσωπεύει μια σημαντική νίκη στον πόλεμο κατά των καρτέλ, αλλά και μια πρόκληση για την κυβέρνηση του Μεξικού, που καλείται να διαχειριστεί τις συνέπειες της βίας που ακολούθησε. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο αυξημένων πιέσεων από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Μεξικό για εντατικοποίηση των επιχειρήσεων κατά των διακινητών ναρκωτικών.

Διαβάστε ακόμα: Η ιστορική σύλληψη του Άντριου: Η εικόνα στο πίσω κάθισμα που «πάγωσε» τη Βρετανία