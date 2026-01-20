20:30 - Γωγώ Ρωμαίου: «Ζωντανή» η τραγουδίστρια – Η μακάβρια παρεξήγηση Διαψεύδονται οι φήμες θανάτου της δημοφιλούς ερμηνεύτριας. Όλα ξεκίνησαν από μια τραγική συνωνυμία. Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ

19:45 - Σενάρια «ανταρτοπόλεμου» στον Καναδά και οδηγίες επιβίωσης στη Γροιλανδία

Σε αχαρτογράφητα νερά εισέρχεται η παγκόσμια διπλωματία, καθώς Γροιλανδία και Καναδάς προετοιμάζονται πλέον ανοιχτά για το ενδεχόμενο στρατιωτικής επιχείρησης από τις ΗΠΑ. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί «απόκτησης» των εδαφών αυτών έχουν προκαλέσει ντόμινο αντιδράσεων, με την Οτάβα να μοντελοποιεί σενάρια άμυνας και το Νούουκ να καλεί τους πολίτες σε αποθήκευση τροφίμων. Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ

19:15 - ΕΠΙΣΗΜΟ: Κλειστά όλα τα σχολεία στην Αττική την Τετάρτη 21/01 Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της Αττικής θα παραμείνουν κλειστά λόγω της κακοκαιρίας «Red Code». Τα μαθήματα θα διεξαχθούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ

18:30 - Τραγωδία στην Ισπανία: Στους 41 οι νεκροί – Συγκλονίζει η 6χρονη που επέζησε Δραματικές ώρες στην Adamuz καθώς οι νεκροί από τον εκτροχιασμό αυξάνονται. Η ιστορία του εξάχρονου κοριτσιού που περιπλανιόταν στα συντρίμμια έχοντας χάσει όλη της την οικογένεια συγκινεί τον πλανήτη. Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ

17:45 - «Ραβασάκια» ΑΑΔΕ: Πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες οχήματα Ξεκινά η αποστολή των προστίμων για ανασφάλιστα και απλήρωτα Τέλη Κυκλοφορίας από την Παρασκευή 23/01. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τους ελέγχους στο ΚΤΕΟ. Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ

17:10 - Έξαρση γρίπης: Καμπανάκι για διψήφιο αριθμό θανάτων εβδομαδιαίως Συναγερμός από τους καθηγητές Τζανάκη και Ψαλτοπούλου για την πίεση στο ΕΣΥ. Μεγάλη διασπορά σε παιδιά και εφήβους, με τις νοσηλείες να «καλπάζουν». Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ

16:30 - Στο νοσοκομείο ο Τριαντάφυλλος: Η «κληρονομιά» από το Survivor Ο τραγουδιστής νοσηλεύεται με έντονους πόνους λόγω δισκοκήλης. Ακυρώθηκαν οι εμφανίσεις του, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης. Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ

15:45 - Αγρότες: Ενισχύεται το μπλόκο στα Μάλγαρα – Κοινό μέτωπο στη Θεσσαλονίκη Ομόφωνη απόφαση για παραμονή των τρακτέρ στην Εθνική Οδό. Ενώνονται οι δυνάμεις από Δερβένι και Χαλκηδόνα μετά τη συνάντηση στο Μαξίμου. Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ

15:00 - Μυστήριο στις ΗΠΑ: UFO σε βάση του Ναυτικού με «εξωγήινη τεχνολογία» Αποκαλύψεις για τη βάση Pax River και τις προσπάθειες «αντίστροφης μηχανικής» σε σκάφος άγνωστης προέλευσης. Οι καταθέσεις στο Κογκρέσο που σοκάρουν. Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ

11:20 - Συναγερμός από τους επιστήμονες: Γιατί αυξάνονται ραγδαία οι καρκίνοι του γαστρεντερικού στους κάτω των 50 Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ

10:15 - Αγρίνιο: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία του Κώστα Αλεξανδρή Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον πρόεδρο της κοινότητας Λιθοβουνίου. Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο αντιποίνων. Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ

09:30 - Αμβλώσεις στην Ελλάδα: Τι ισχύει, η πρόταση Καρυστιανού που άναψε φωτιές και το πολιτικό «πογκρόμ» αντιδράσεων Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ

09:00 - Εξομολόγηση Φώτη Σπύρου: «Έφτασα στον πάτο, το αλκοόλ με διέλυσε» Συγκλονίζει ο γνωστός ηθοποιός με την αποκάλυψη για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε και τη μάχη με τις εξαρτήσεις. Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ

