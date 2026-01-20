Σε νέα φάση εισέρχονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι παραγωγοί αποφάσισαν ομόφωνα να παραμείνουν στα Μάλγαρα, διατηρώντας ωστόσο τους δρόμους ανοιχτούς προς το παρόν. Μετά τη χθεσινή συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, οι ορυζοπαραγωγοί και οι αγρότες της περιοχής δηλώνουν πως «δεν υπάρχει αύριο» για τον κλάδο, προαναγγέλλοντας συντονισμό των δυνάμεων από το Δερβένι και τη Χαλκηδόνα.

Η επόμενη μέρα των κινητοποιήσεων

Συγκέντρωση δυνάμεων: Οι αγρότες από το Δερβένι αποχώρησαν μετά από 135 ημέρες, αλλά κατευθύνονται προς τα Μάλγαρα για να ενωθούν με τους συναδέλφους τους.



Κρίσιμη Σύσκεψη : Σήμερα το απόγευμα αναμένεται μεγάλη συνάντηση εκπροσώπων από τα μπλόκα Μαλγάρων, Δερβενίου και Χαλκηδόνας για τον καθορισμό της τελικής στάσης τους.



: Σήμερα το απόγευμα αναμένεται μεγάλη συνάντηση εκπροσώπων από τα μπλόκα Μαλγάρων, Δερβενίου και Χαλκηδόνας για τον καθορισμό της τελικής στάσης τους. Το μήνυμα των ορυζοπαραγωγών: Ο πρόεδρος του συνεταιρισμού Κυμίνων-Μαλγάρων, Κώστας Σέφης, ξεκαθάρισε ότι τα προβλήματα παραμένουν άλυτα παρά τις επαφές με την κυβέρνηση, τονίζοντας την οικονομική αδιέξοδο των παραγωγών.



Οδικό δίκτυο: Παρά την παρουσία των τρακτέρ, η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, ωστόσο η παρουσία της αστυνομίας είναι αυξημένη για την αποφυγή αιφνιδιαστικών αποκλεισμών.





Ως Madata.gr, αναλύουμε ότι η επιλογή των Μαλγάρων ως κεντρικού σημείου συγκέντρωσης δεν είναι τυχαία, καθώς αποτελεί τον "πνεύμονα" της εθνικής οδού. Οι αγρότες φαίνεται να επιλέγουν τη στρατηγική της "ανοιχτής διαμαρτυρίας" για να μην χάσουν τη συμπαράσταση της κοινωνίας, την ώρα που περιμένουν απτά μέτρα στήριξης για το κόστος παραγωγής και τις τιμές των προϊόντων τους.

