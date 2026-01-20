Αγρίνιο: Θρήνος στην κηδεία του Κώστα Αλεξανδρή – Η τραγική φιγούρα του γιου του και ο φόβος για «βεντέτα»

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία ο πρόεδρος του Λιθοβουνίου, Κώστας Αλεξανδρής, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες 44χρονου το περασμένο Σάββατο. Στο Λιθοβούνι Μακρυνείας, συγγενείς και φίλοι είπαν το «τελευταίο αντίο» σε έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό, ενώ η παρουσία της αστυνομίας είναι διακριτική αλλά ισχυρή, καθώς στην περιοχή πλανάται ο φόβος για αντίποινα.

Το τελευταίο αντίο και το δικαστικό θρίλερ

  • Τραγικές στιγμές: Ο ανήλικος γιος του θύματος αποτέλεσε το πρόσωπο της τραγωδίας, ενώ το χωριό ήταν κατάμεστο από κόσμο που ήθελε να τιμήσει τη μνήμη του προέδρου.
  • Η υπερασπιστική γραμμή: Ο 44χρονος δράστης, που παραδέχτηκε το έγκλημα, επικαλείται αυτοάμυνα, ισχυριζόμενος πως το θύμα τον σημάδεψε πρώτο με καραμπίνα.
  • Εμπλοκή τρίτου προσώπου: Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται και η σύζυγος του θύματος, η οποία φέρεται να συνδέεται με τη διένεξη που οδήγησε στο φονικό.
  • Συναγερμός στις Αρχές: Ο φόβος για αντίποινα μεταξύ των οικογενειών έχει θέσει την ΕΛ.ΑΣ. σε ετοιμότητα, προκειμένου να αποφευχθεί ένας νέος κύκλος αίματος.
     

    Ως Madata.gr, παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της ανάκρισης. Η υπόθεση αυτή είναι εξαιρετικά σύνθετη, καθώς συνδυάζει προσωπικές διαφορές με μια οριακή στιγμή αυτοδικίας. Η επίκληση της αυτοάμυνας από τον δράστη θα κριθεί από τα βαλλιστικά ευρήματα και τη θέση της καραμπίνας που βρέθηκε στο όχημα του θύματος. Η κοινωνική διάσταση του εγκλήματος, ωστόσο, παραμένει η πιο «αιματηρή», καθώς μια ολόκληρη κοινότητα διχάζεται και φοβάται για το αύριο.

