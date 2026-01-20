Με στόχο την απόλυτη ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ανακοίνωσε το προληπτικό κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων του λεκανοπεδίου για αύριο, Τετάρτη. Η Αττική τίθεται σε κατάσταση Red Code, καθώς η ΕΜΥ προειδοποιεί για ακραία ραγδαιότητα φαινομένων από το μεσημέρι και μετά, καθιστώντας τις μετακινήσεις εξαιρετικά επικίνδυνες.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Ποια σχολεία αφορά: Όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) καθώς και τα νυχτερινά σχολεία σε ολόκληρη την Αττική.



Όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια) καθώς και τα νυχτερινά σχολεία σε ολόκληρη την Αττική. Τηλεκπαίδευση: Τα μαθήματα δεν χάνονται, καθώς θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας Webex.



Τα μαθήματα δεν χάνονται, καθώς θα πραγματοποιηθούν μέσω της πλατφόρμας Webex. Η κρίσιμη ώρα: Τ α φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν από τις 12:00 το μεσημέρι, με κίνδυνο μεγάλου όγκου νερού σε ελάχιστο χρόνο.



α φαινόμενα αναμένεται να ενταθούν Ο λόγος της απόφασης: Η Περιφέρεια πραγματοποιεί καθημερινά 1.910 δρομολόγια για 32.000 μαθητές, και ο συνδυασμός της κακοκαιρίας με την κίνηση στους δρόμους καθιστά το ρίσκο απαγορευτικό.

Οι δηλώσεις του Νίκου Χαρδαλιά

Ο Περιφερειάρχης ήταν σαφής: «Η ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας δεν σηκώνει ρίσκο. Επιλέγουμε να κινηθούμε προληπτικά γιατί γνωρίζουμε τις αντοχές αλλά και τις αδυναμίες των παλαιών υποδομών. Όταν πρόκειται για την ασφάλεια, οφείλουμε να είμαστε ένα βήμα μπροστά».



"Code Red" σε 5 Περιφέρειες

Εκτός από την Αττική, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για το επόμενο 48ωρο βρίσκονται επίσης:

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα

Θεσσαλία

Δυτική Μακεδονία

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΜΥ εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο, σύμφωνα με το οποίο κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

Α. ισχυρές βροχές και καταιγίδες από νωρίς το πρωί, αύριο, σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας χώρας και από το απόγευμα στο Αιγαίο,

Β. τοπικά έντονες χιονοπτώσεις αύριο στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής Ελλάδας και σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο και

Γ. κατά τόπους θυελλώδεις άνεμοι

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Πελοπόννησο (κυρίως σε Μεσσηνία, Λακωνία, Αργολίδα και Κορινθία) αύριο μέχρι το απόγευμα

β. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια αύριο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ

γ. στην Αττική αύριο το μεσημέρι – απόγευμα

δ. στη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τις Κυκλάδες αύριο το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από αργά αύριο το βράδυ έως και τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης

στ. στα Δωδεκάνησα την Πέμπτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες

Επισημαίνεται πως τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επικινδυνότητα στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο, την Αττική, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Β. Πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται αύριο

α. μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά – ημιορεινά της Πελοποννήσου (κυρίως της Αρκαδίας, της Αχαΐας και της Κορινθίας)

β. μέχρι το απόγευμα στα ορεινά – ημιορεινά Ηπείρου και δυτικής και κεντρικής Στερεάς

γ. στη Θεσσαλία στα ορεινά – ημιορεινά και κατά τόπους μέχρι το απόγευμα και σε πεδινές περιοχές

δ. στη δυτική Μακεδονία μέχρι το απόγευμα

ε. στην κεντρική Μακεδονία το μεσημέρι – απόγευμα

στ. στα ορεινά – ημιορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και στα ορεινά της Θράκης το απόγευμα – βράδυ.

Επισημαίνεται πως οι χιονοπτώσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες στην περιφέρεια δυτικής Μακεδονίας και τις περιφερειακές ενότητες Τρικάλων, Καρδίτσας και Ευρυτανίας.

Γ. Θυελλώδεις νοτιοανατολικοί άνεμοι (8 με 9 μποφόρ) θα πνέουν μέχρι αύριο το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και μέχρι το πρωί της Πέμπτης στο νότιο και το κεντρικό Αιγαίο.

Διαβάστε ακόμα: Νέες ταυτότητες: Ανατροπή με παράταση έως το 2027 – Πότε λήγουν οριστικά οι παλιές, τι ισχύει για τα ταξίδια και πώς θα κλείσετε ραντεβού