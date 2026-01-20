«Ραβασάκια» φωτιά για χιλιάδες οδηγούς: Ξεκινούν τα πρόστιμα έως 1.000€ για ανασφάλιστα και απλήρωτα Τέλη

Αντίστροφη μέτρηση για την επιβολή τσουχτερών προστίμων σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων ξεκινά την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026. Μετά την ολοκλήρωση του τρίτου κύκλου ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, η Πολιτεία ετοιμάζεται να στείλει τα ειδοποιητήρια σε όσους εντοπίστηκαν χωρίς ενεργό ασφαλιστήριο ή με οφειλές στα Τέλη Κυκλοφορίας, ενώ οι έλεγχοι επεκτείνονται πλέον και στα οχήματα χωρίς ΚΤΕΟ.

Τι προβλέπουν τα πρόστιμα (Αναλυτικά)

Ανασφάλιστα Οχήματα: *250€ για δίκυκλα., 500€ για επιβατικά Ι.Χ., 1.000€ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης.

*250€ για δίκυκλα., 500€ για επιβατικά Ι.Χ., 1.000€ για λεωφορεία και φορτηγά δημόσιας χρήσης. Απλήρωτα Τέλη Κυκλοφορίας: Τ ο πρόστιμο είναι ισόποσο των τελών (100% προσαύξηση), αν η πληρωμή γίνει μετά τον Μάρτιο. Για πληρωμές εντός Ιανουαρίου η προσαύξηση είναι 25% και εντός Φεβρουαρίου 50%.

ο πρόστιμο είναι ισόποσο των τελών (100% προσαύξηση), αν η πληρωμή γίνει μετά τον Μάρτιο. Για πληρωμές εντός Ιανουαρίου η προσαύξηση είναι 25% και εντός Φεβρουαρίου 50%. Χωρίς ΚΤΕΟ: Το διοικητικό πρόστιμο μέσω διασταύρωσης ανέρχεται στα 150€, ενώ αν ο έλεγχος γίνει στον δρόμο από την Τροχαία, το πρόστιμο είναι 400€ (με δυνατότητα μείωσης στα 50€ αν γίνει έλεγχος εντός 10 ημερών).



Ημερομηνίες - "Κλειδιά"

23-26 Ιανουαρίου 2026: Έναρξη αποστολής των βεβαιωμένων προστίμων για ασφάλεια και τέλη.

Φεβρουάριος 2026: Αναμένεται η πρώτη μαζική αποστολή προστίμων για όσους δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ.

1η Μαρτίου 2026: Νέος καθολικός γύρος αυτόματων διασταυρώσεων για το πρώτο εξάμηνο του έτους.



Πώς θα ενημερωθείτε

Οι ειδοποιήσεις θα φτάσουν στους παραβάτες μέσω:

SMS και Email (για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας - emep.gov.gr).

Εφαρμογή myAuto και oximata.gov.gr, όπου μπορείτε να δείτε την κατάσταση του οχήματός σας με κωδικούς TaxisNet.



Ως Madata.gr, τονίζουμε ότι το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Διασταυρώσεων δεν αφήνει περιθώρια «παράλειψης». Η διασύνδεση των βάσεων δεδομένων της ΑΑΔΕ, του Υπουργείου Μεταφορών και των ασφαλιστικών εταιρειών σημαίνει ότι ο εντοπισμός γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στον Νέο ΚΟΚ (Ν. 5209/2025), ο οποίος αυστηροποιεί τις ποινές, ειδικά για την υποτροπή σε επικίνδυνες παραβάσεις, αποσυνδέοντας τις κυρώσεις από το όχημα και εστιάζοντας στον οδηγό.

