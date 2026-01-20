Ένα από τα πιο ευαίσθητα και κατοχυρωμένα δικαιώματα των γυναικών στην Ελλάδα, αυτό της άμβλωσης, βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο μιας σφοδρής αντιπαράθεσης. Η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού περί «δημόσιας διαβούλευσης» και ο διχασμός της ως γιατρού ανάμεσα στα δικαιώματα της γυναίκας και του εμβρύου, προκάλεσε ένα πρωτοφανές πολιτικό και κοινωνικό "κύμα" αντιδράσεων. Από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο μέχρι τον Φοίβο Δεληβοριά και τον Νίκο Μωραΐτη, όλοι παίρνουν θέση σε μια συζήτηση που πολλοί θεωρούσαν «λυμένη» από το 1986.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η "Βόμβα" Καρυστιανού: Πρότεινε να αποφασίσει η κοινωνία μέσω διαβούλευσης για το δικαίωμα στην άμβλωση, δηλώνοντας αδυναμία να ιεραρχήσει τα δικαιώματα γυναίκας-εμβρύου.

Πρότεινε να αποφασίσει η κοινωνία μέσω διαβούλευσης για το δικαίωμα στην άμβλωση, δηλώνοντας αδυναμία να ιεραρχήσει τα δικαιώματα γυναίκας-εμβρύου. Πολιτικό Μέτωπο: Σύσσωμα τα κόμματα (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά) καταδίκασαν τις δηλώσεις ως «οπισθοδρόμηση» και «σκοταδισμό».

Σύσσωμα τα κόμματα (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά) καταδίκασαν τις δηλώσεις ως «οπισθοδρόμηση» και «σκοταδισμό». Νομικό Κεκτημένο: Η άμβλωση είναι νόμιμη στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια (Ν. 1609/1986) υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η άμβλωση είναι νόμιμη στην Ελλάδα εδώ και 40 χρόνια (Ν. 1609/1986) υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Απρόσμενοι Σύμμαχοι: Ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Παπαδόπουλος υπεραμύνθηκε της κ. Καρυστιανού, κάνοντας λόγο για «επικοινωνιακή δικτατορία» και «παγίδευσή» της.



Τι ισχύει νομοθετικά στην Ελλάδα: Το άρθρο 304 του ΠΚ

Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο ισορροπημένα νομικά πλαίσια στην Ευρώπη. Η τεχνητή διακοπή εγκυμοσύνης δεν τιμωρείται όταν:

Δεν έχει συμπληρωθεί η 12η εβδομάδα κύησης (με τη θέληση της γυναίκας).

Είναι προϊόν βιασμού ή αιμομιξίας (έως τη 19η εβδομάδα).

Υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις παθολογίας του εμβρύου (έως την 24η εβδομάδα).

Υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ή την ψυχική υγεία της μητέρας (οποιαδήποτε στιγμή πριν τον τοκετό).



Το Χρονικό της Αντιπαράθεσης: Ποιοι και γιατί αντιδρούν

Η πλευρά Καρυστιανού & ο Ν. Παπαδόπουλος

Η κ. Καρυστιανού εστίασε στο ηθικό κομμάτι, τονίζοντας ότι ως παιδίατρος βλέπει το έμβρυο ως ζωή που γεννάται. Στο πλευρό της τάχθηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος υποστήριξε ότι η ερώτηση που της έγινε ήταν «στοχευμένη» για να την εκθέσει, ενώ ο δικηγόρος της, Στέλιος Σούρλας, χαρακτήρισε την άμβλωση «φρικτή δολοφονία».

Το πολιτικό "ΟΧΙ"

Παύλος Μαρινάκης: «Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Τελεία και παύλα».

«Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Τελεία και παύλα». Αλεξάνδρα Σδούκου: Χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο να αμφισβητείται αυτό το δικαίωμα από γυναίκα.

Χαρακτήρισε ανεπίτρεπτο να αμφισβητείται αυτό το δικαίωμα από γυναίκα. ΣΥΡΙΖΑ & ΠΑΣΟΚ: Έκαναν λόγο για «τραμπική ιδεολογία» και «σκοταδιστικές αντιλήψεις», υπενθυμίζοντας ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπαίνουν σε δημοψηφίσματα.

Ο κόσμος της Τέχνης

Ο Νίκος Μωραΐτης τράβηξε «κόκκινη γραμμή» με την «πολιτικό Καρυστιανού», ενώ ο Φοίβος Δεληβοριάς δήλωσε ότι δεν μπορεί να παραμείνει σιωπηλός απέναντι σε απόψεις που αντιμάχεται από παιδί, διαχωρίζοντας τη στήριξή του στον αγώνα για τα Τέμπη από το θέμα των αμβλώσεων.

Διαβάστε ακόμα: Κυριάκος Μητσοτάκης: Δεν έχω πρόθεση να δώσω περισσότερα χρήματα στους αγρότες – Το ξεκάθαρο μήνυμα για τις κινητοποιήσεις