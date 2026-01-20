Γρίπη 2026: Συναγερμός για 1.200 εισαγωγές την εβδομάδα – «Πολιορκία» στα νοσοκομεία και θάνατοι νέων

Σε φάση «εκρηκτικής» ανόδου βρίσκεται η γρίπη στη χώρα μας, με τον καθηγητή Νίκο Τζανάκη να προβλέπει διψήφιο αριθμό θανάτων σε εβδομαδιαία βάση και τις εισαγωγές στα νοσοκομεία να αγγίζουν τις 1.200. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η υπερμετάδοση σε παιδιά και εφήβους, αλλά και το γεγονός ότι οι νέοι που νοσούν βαριά είναι στην πλειονότητά τους ανεμβολίαστοι.

Η ακτινογραφία της έξαρσης

  • Πίεση στο ΕΣΥ: Αναμένονται έως 200 εισαγωγές ημερησίως, γεγονός που θα πιέσει ασφυκτικά τα Επείγοντα και τις ΜΕΘ.
  • Θύματα: Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι θάνατοι θα αυξηθούν από 8 σε 15 εβδομαδιαίως τις επόμενες 21 ημέρες.
  • Το στέλεχος "Κ": Το φετινό εμβόλιο, αν και δεν προσφέρει πλήρη κάλυψη έναντι της μόλυνσης από το νέο στέλεχος, είναι «ασπίδα» κατά της σοβαρής νόσησης και του θανάτου.
  • Παιδιά & Έφηβοι: Καταγράφονται μαζικά κρούσματα. Οι γονείς καλούνται να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι για τουλάχιστον μία εβδομάδα μέχρι την πλήρη ανάρρωση.
     

Το χρονοδιάγραμμα της κορύφωσης

Σύμφωνα με τον κ. Τζανάκη, η πορεία του ιού θα διαφέρει ανά περιοχή:

  1. Αστικά Κέντρα (Αθήνα/Θεσσαλονίκη): Η έξαρση θα συνεχιστεί μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.
  2. Περιφέρεια: Η κορύφωση αναμένεται περίπου 10 ημέρες αργότερα, προς τα τέλη του επόμενου μήνα.

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν «έστω και τώρα»

Η καθηγήτρια Θοδώρα Ψαλτοπούλου υπογραμμίζει ότι το «παράθυρο» του εμβολιασμού παραμένει ανοιχτό μέχρι τον Μάρτιο. Προτεραιότητα έχουν:

  • Άτομα άνω των 60 ετών.
  • Παιδιά έως 5 ετών.
  • Έγκυες και άτομα 5-59 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
     

    Ως Madata.gr, τονίζουμε ότι η φετινή γρίπη είναι ιδιαίτερα επιθετική λόγω του στελέχους Α που κυριαρχεί. Η επισήμανση του κ. Τζανάκη ότι οι νέοι που φτάνουν στα νοσοκομεία με επιπλοκές είναι ανεμβολίαστοι αποτελεί το ισχυρότερο επιχείρημα για την αξία της πρόληψης. Η ανοσία χτίζεται σε περίπου 2 εβδομάδες από το εμβόλιο, οπότε κάθε μέρα καθυστέρησης αυξάνει το ρίσκο ενόψει του Φεβρουαρίου.

