Σε φάση «εκρηκτικής» ανόδου βρίσκεται η γρίπη στη χώρα μας, με τον καθηγητή Νίκο Τζανάκη να προβλέπει διψήφιο αριθμό θανάτων σε εβδομαδιαία βάση και τις εισαγωγές στα νοσοκομεία να αγγίζουν τις 1.200. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η υπερμετάδοση σε παιδιά και εφήβους, αλλά και το γεγονός ότι οι νέοι που νοσούν βαριά είναι στην πλειονότητά τους ανεμβολίαστοι.
Η ακτινογραφία της έξαρσης
- Πίεση στο ΕΣΥ: Αναμένονται έως 200 εισαγωγές ημερησίως, γεγονός που θα πιέσει ασφυκτικά τα Επείγοντα και τις ΜΕΘ.
- Θύματα: Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι θάνατοι θα αυξηθούν από 8 σε 15 εβδομαδιαίως τις επόμενες 21 ημέρες.
- Το στέλεχος "Κ": Το φετινό εμβόλιο, αν και δεν προσφέρει πλήρη κάλυψη έναντι της μόλυνσης από το νέο στέλεχος, είναι «ασπίδα» κατά της σοβαρής νόσησης και του θανάτου.
- Παιδιά & Έφηβοι: Καταγράφονται μαζικά κρούσματα. Οι γονείς καλούνται να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι για τουλάχιστον μία εβδομάδα μέχρι την πλήρη ανάρρωση.
Το χρονοδιάγραμμα της κορύφωσης
Σύμφωνα με τον κ. Τζανάκη, η πορεία του ιού θα διαφέρει ανά περιοχή:
- Αστικά Κέντρα (Αθήνα/Θεσσαλονίκη): Η έξαρση θα συνεχιστεί μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου.
- Περιφέρεια: Η κορύφωση αναμένεται περίπου 10 ημέρες αργότερα, προς τα τέλη του επόμενου μήνα.
Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν «έστω και τώρα»
Η καθηγήτρια Θοδώρα Ψαλτοπούλου υπογραμμίζει ότι το «παράθυρο» του εμβολιασμού παραμένει ανοιχτό μέχρι τον Μάρτιο. Προτεραιότητα έχουν:
- Άτομα άνω των 60 ετών.
- Παιδιά έως 5 ετών.
- Έγκυες και άτομα 5-59 ετών με υποκείμενα νοσήματα.
Ως Madata.gr, τονίζουμε ότι η φετινή γρίπη είναι ιδιαίτερα επιθετική λόγω του στελέχους Α που κυριαρχεί. Η επισήμανση του κ. Τζανάκη ότι οι νέοι που φτάνουν στα νοσοκομεία με επιπλοκές είναι ανεμβολίαστοι αποτελεί το ισχυρότερο επιχείρημα για την αξία της πρόληψης. Η ανοσία χτίζεται σε περίπου 2 εβδομάδες από το εμβόλιο, οπότε κάθε μέρα καθυστέρησης αυξάνει το ρίσκο ενόψει του Φεβρουαρίου.
