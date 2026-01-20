Σε φάση «εκρηκτικής» ανόδου βρίσκεται η γρίπη στη χώρα μας, με τον καθηγητή Νίκο Τζανάκη να προβλέπει διψήφιο αριθμό θανάτων σε εβδομαδιαία βάση και τις εισαγωγές στα νοσοκομεία να αγγίζουν τις 1.200. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η υπερμετάδοση σε παιδιά και εφήβους, αλλά και το γεγονός ότι οι νέοι που νοσούν βαριά είναι στην πλειονότητά τους ανεμβολίαστοι.

Η ακτινογραφία της έξαρσης

Πίεση στο ΕΣΥ: Α ναμένονται έως 200 εισαγωγές ημερησίως, γεγονός που θα πιέσει ασφυκτικά τα Επείγοντα και τις ΜΕΘ.



ναμένονται έως 200 εισαγωγές ημερησίως, γεγονός που θα πιέσει ασφυκτικά τα Επείγοντα και τις ΜΕΘ. Θύματα: Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι θάνατοι θα αυξηθούν από 8 σε 15 εβδομαδιαίως τις επόμενες 21 ημέρες.



Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι θάνατοι θα αυξηθούν από 8 σε 15 εβδομαδιαίως τις επόμενες 21 ημέρες. Το στέλεχος "Κ": Τ ο φετινό εμβόλιο, αν και δεν προσφέρει πλήρη κάλυψη έναντι της μόλυνσης από το νέο στέλεχος, είναι «ασπίδα» κατά της σοβαρής νόσησης και του θανάτου.



ο φετινό εμβόλιο, αν και δεν προσφέρει πλήρη κάλυψη έναντι της μόλυνσης από το νέο στέλεχος, είναι «ασπίδα» κατά της σοβαρής νόσησης και του θανάτου. Παιδιά & Έφηβοι: Καταγράφονται μαζικά κρούσματα. Οι γονείς καλούνται να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι για τουλάχιστον μία εβδομάδα μέχρι την πλήρη ανάρρωση.



Το χρονοδιάγραμμα της κορύφωσης

Σύμφωνα με τον κ. Τζανάκη, η πορεία του ιού θα διαφέρει ανά περιοχή:

Αστικά Κέντρα (Αθήνα/Θεσσαλονίκη): Η έξαρση θα συνεχιστεί μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Περιφέρεια: Η κορύφωση αναμένεται περίπου 10 ημέρες αργότερα, προς τα τέλη του επόμενου μήνα.

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν «έστω και τώρα»

Η καθηγήτρια Θοδώρα Ψαλτοπούλου υπογραμμίζει ότι το «παράθυρο» του εμβολιασμού παραμένει ανοιχτό μέχρι τον Μάρτιο. Προτεραιότητα έχουν:

Άτομα άνω των 60 ετών.

Παιδιά έως 5 ετών.

Έγκυες και άτομα 5-59 ετών με υποκείμενα νοσήματα.





Ως Madata.gr, τονίζουμε ότι η φετινή γρίπη είναι ιδιαίτερα επιθετική λόγω του στελέχους Α που κυριαρχεί. Η επισήμανση του κ. Τζανάκη ότι οι νέοι που φτάνουν στα νοσοκομεία με επιπλοκές είναι ανεμβολίαστοι αποτελεί το ισχυρότερο επιχείρημα για την αξία της πρόληψης. Η ανοσία χτίζεται σε περίπου 2 εβδομάδες από το εμβόλιο, οπότε κάθε μέρα καθυστέρησης αυξάνει το ρίσκο ενόψει του Φεβρουαρίου.

Διαβάστε ακόμα: Decision Fatigue: Γιατί νιώθεις εξαντλημένος ενώ δεν έκανες χειρωνακτική δουλειά; Το κόλπο του Μαρκ Ζούκερμπεργκ