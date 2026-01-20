Συναγερμός από τους επιστήμονες: Γιατί αυξάνονται ραγδαία οι καρκίνοι του γαστρεντερικού στους κάτω των 50

Μια ανησυχητική «επιδημία» καρκίνων του γαστρεντερικού συστήματος σε νέους ανθρώπους (20, 30 και 40 ετών) καταγράφεται παγκοσμίως, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για αύξηση 15% μέσα σε μία δεκαετία. Νέα δεδομένα από το ΕΚΠΑ και διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι η αιτία δεν κρύβεται μόνο στο DNA ή την παχυσαρκία, αλλά στο «μικροβίωμα» – το οικοσύστημα των βακτηρίων στο έντερό μας που φαίνεται να αλλοιώνεται ήδη από την παιδική ηλικία.

Τι δείχνουν τα νέα δεδομένα

Πέρα από το παχύ έντερο: Η αύξηση αφορά πλέον το πάγκρεας, το στομάχι, τον οισοφάγο και τη σκωληκοειδή απόφυση.
Η γενιά του '90 στο στόχαστρο: Όσοι γεννήθηκαν μετά το 1990 έχουν διπλάσιο κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου σε σχέση με τη γενιά του '50.
Το βακτήριο «ένοχος»: Το στέλεχος του E. coli που παράγει την τοξίνη colibactin εντοπίζεται 3 φορές συχνότερα σε νέους ασθενείς, προκαλώντας μεταλλάξεις στο DNA του εντέρου.
Γυναίκες & Πάγκρεας: Παρατηρείται αδικαιολόγητη άνοδος των διαγνώσεων καρκίνου του παγκρέατος σε νεαρές γυναίκες, συχνά χωρίς ιστορικό παχυσαρκίας ή καπνίσματος.
 

Το Μικροβίωμα στο Μικροσκόπιο

Η έρευνα δείχνει ότι η «δυτικού τύπου» διατροφή (πολλά επεξεργασμένα τρόφιμα, λίγες φυτικές ίνες) επιτρέπει σε γονιδιοτοξικά βακτήρια να εγκατασταθούν στο έντερο από πολύ μικρή ηλικία. Αυτά τα βακτήρια αφήνουν «μοριακά αποτυπώματα» που πυροδοτούν την καρκινογένεση δεκαετίες νωρίτερα από το αναμενόμενο.

 
Ως Madata.gr, υπογραμμίζουμε την ανάλυση της Καθηγήτριας Θεοδώρας Ψαλτοπούλου: Η κληρονομικότητα εξηγεί μόνο το 15-30% των περιπτώσεων. Το υπόλοιπο ποσοστό οφείλεται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που ακόμα διερευνώνται. Η σύσταση για προσυμπτωματικό έλεγχο (κολονοσκόπηση) έχει ήδη κατέβει στα 45 έτη, αλλά η εμφάνιση συμπτωμάτων (αλλαγή στις κενώσεις, αίμα, πόνος) σε άτομα 20 ή 30 ετών δεν πρέπει ποτέ να αγνοείται με τη δικαιολογία του «νεαρού της ηλικίας».

