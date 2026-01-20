Πέθανε η τραγουδίστρια Γωγώ Ρωμαίου: Το σπαρακτικό «αντίο» των φίλων της

❤️ Αυτό το άρθρο άρεσε σε 60 άτομα
Πέθανε η τραγουδίστρια Γωγώ Ρωμαίου: Το σπαρακτικό «αντίο» των φίλων της

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της λαϊκής τραγουδίστριας Γωγώς Ρωμαίου, η οποία «έφυγε» από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και τους συναδέλφους της. Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια, που είχε διαγράψει μια σημαντική πορεία στις πίστες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αποχαιρετά τον κόσμο λίγους μόλις μήνες μετά την απώλεια της μητέρας της, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

  Η διαδρομή και το «τελευταίο αντίο»

  • Η καριέρα: Ξεκίνησε το τραγούδι σε ηλικία μόλις 17 ετών και καθιερώθηκε στις «Μούσες», συνεργαζόμενη με κορυφαία ονόματα όπως ο Σταμάτης Γονίδης, ο Ζαφείρης Μελάς και ο Χάρης Κωστόπουλος.
  • Η τελευταία της δουλειά: Μόλις το καλοκαίρι του 2025 είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι «Το Μαγαζί… Το Κλείσαμε», επιστρέφοντας δισκογραφικά.
  • Το «χτύπημα» της μοίρας: Η τραγουδίστρια είχε βιώσει μια μεγάλη απώλεια τον Δεκέμβριο του 2025, όταν έχασε τη μητέρα της, γεγονός που την είχε καταβάλει ψυχολογικά.
  • Συγκίνηση στα social media: Η είδηση έγινε γνωστή από φίλους και συνεργάτες της, όπως η επιχειρηματίας Μπέλλα Αμπατζάκη, που την αποχαιρέτησε με το μήνυμα: «Έκανες κομμάτια την καρδιά μου».

Διαβάστε ακόμα: Άστον Κούτσερ: «Με απέλυσαν από την Gucci γιατί ήμουν... χοντρός» – Η απίστευτη αποκάλυψη

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

«Όχι» Μητσοτάκη σε νέα μέτρα, «ραντεβού στα μπλόκα» απαντούν οι αγρότες – Ανοιχτό το ενδεχόμενο για κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα
Πολιτική

«Όχι» Μητσοτάκη σε νέα μέτρα, «ραντεβού στα μπλόκα» απαντούν οι αγρότες – Ανοιχτό το ενδεχόμενο για κάθοδο με τρακτέρ στην Αθήνα

Κηδεία Πριγκίπισσας Ειρήνης: Η βαθιά υπόκλιση του Παύλου, το «αντίο» της Βασίλισσας Σοφίας και η ταφή στο Τατόι
Πολιτική

Κηδεία Πριγκίπισσας Ειρήνης: Η βαθιά υπόκλιση του Παύλου, το «αντίο» της Βασίλισσας Σοφίας και η ταφή στο Τατόι

Πέθανε ο Valentino: Ο «Αυτοκράτορας» της μόδας έφυγε στα 93 του – Η ζωή του θρύλου, το εμβληματικό «κόκκινο» και η σχέση του με την Ελλάδα
ShowBiz

Πέθανε ο Valentino: Ο «Αυτοκράτορας» της μόδας έφυγε στα 93 του – Η ζωή του θρύλου, το εμβληματικό «κόκκινο» και η σχέση του με την Ελλάδα

Ισορροπημένη διατροφή: Ο απόλυτος οδηγός για μόνιμη απώλεια βάρους – Τα 6 βήματα για να «κάψετε» λίπος χωρίς στερήσεις
Υγεία

Ισορροπημένη διατροφή: Ο απόλυτος οδηγός για μόνιμη απώλεια βάρους – Τα 6 βήματα για να «κάψετε» λίπος χωρίς στερήσεις

Άγιος Έρωτας Spoiler: Η Χλόη και ο πατέρας Νικόλαος έρχονται κοντά στα ερείπια – Ο Στέλιος Μάινας φέρνει την ανατροπή
Media

Άγιος Έρωτας Spoiler: Η Χλόη και ο πατέρας Νικόλαος έρχονται κοντά στα ερείπια – Ο Στέλιος Μάινας φέρνει την ανατροπή