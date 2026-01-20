Πέθανε η τραγουδίστρια Γωγώ Ρωμαίου: Το σπαρακτικό «αντίο» των φίλων της

Θλίψη σκόρπισε η είδηση του θανάτου της λαϊκής τραγουδίστριας Γωγώς Ρωμαίου, η οποία «έφυγε» από τη ζωή βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της και τους συναδέλφους της. Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια, που είχε διαγράψει μια σημαντική πορεία στις πίστες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αποχαιρετά τον κόσμο λίγους μόλις μήνες μετά την απώλεια της μητέρας της, αφήνοντας πίσω της ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Η διαδρομή και το «τελευταίο αντίο»

Η καριέρα: Ξεκίνησε το τραγούδι σε ηλικία μόλις 17 ετών και καθιερώθηκε στις «Μούσες», συνεργαζόμενη με κορυφαία ονόματα όπως ο Σταμάτης Γονίδης, ο Ζαφείρης Μελάς και ο Χάρης Κωστόπουλος.



Η τελευταία της δουλειά: Μόλις το καλοκαίρι του 2025 είχε κυκλοφορήσει το τραγούδι «Το Μαγαζί… Το Κλείσαμε», επιστρέφοντας δισκογραφικά.

Το «χτύπημα» της μοίρας: Η τραγουδίστρια είχε βιώσει μια μεγάλη απώλεια τον Δεκέμβριο του 2025, όταν έχασε τη μητέρα της, γεγονός που την είχε καταβάλει ψυχολογικά.

Συγκίνηση στα social media: Η είδηση έγινε γνωστή από φίλους και συνεργάτες της, όπως η επιχειρηματίας Μπέλλα Αμπατζάκη, που την αποχαιρέτησε με το μήνυμα: «Έκανες κομμάτια την καρδιά μου».

