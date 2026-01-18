LIVE 18 Ιανουαρίου 2026: Θρίλερ με τη βεντέτα στο Αγρίνιο, ο εφιάλτης στο Πέραμα και η πολική εισβολή προ των πυλών – Όλες οι ειδήσεις τώρα

Μια Κυριακή γεμάτη καταιγιστικές εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα ξημέρωσε σήμερα, 18 Ιανουαρίου 2026. Από το σοκ της άγριας δολοφονίας στο Αγρίνιο και τον φόβο για ξέσπασμα βεντέτας, μέχρι τον πύρινο εφιάλτη στο Πέραμα που παραλίγο να τινάξει την περιοχή στον αέρα, η επικαιρότητα δεν σταματά. Την ίδια ώρα, η χώρα προετοιμάζεται για τη μεγάλη «ουκρανική εισβολή» του ψύχους, ενώ το ενδιαφέρον κορυφώνεται στα γήπεδα με το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι. Το madata.gr βρίσκεται στην καρδιά των γεγονότων για να σας μεταφέρει άμεσα και έγκυρα ό,τι συμβαίνει.

Η Ροή των Ειδήσεων:

ΕΓΚΛΗΜΑ: Σοκ στο Αγρίνιο – Φόβοι για βεντέτα μετά τη δολοφονία του Κοινοτάρχη για τα μάτια μιας γυναίκας. Το «ραντεβού θανάτου» και τα οπλισμένα χέρια. [Διαβάστε τις εξελίξεις]

ΕΚΤΑΚΤΟ: Παραλίγο τραγωδία στο Πέραμα – Υπό έλεγχο η φωτιά δίπλα στις δεξαμενές καυσίμων που θα μπορούσε να τινάξει την περιοχή στον αέρα. [Δείτε το ρεπορτάζ]

ΚΑΙΡΟΣ: Η «Ουκρανική εισβολή» είναι εδώ – Πού θα το στρώσει τις επόμενες ώρες και τι θα γίνει στην Αττική. Πολικές θερμοκρασίες προ των πυλών. [Δείτε την πρόγνωση]

ΑΘΛΗΤΙΚΑ: Κυριακή των ντέρμπι – Πού θα δείτε το ΑΕΚ-Παναθηναϊκός, τη μάχη της Εθνικής Πόλο και τον τελικό του Copa Africa. [Όλο το πρόγραμμα εδώ]

ΑΓΟΡΑ: Ανοιχτά μαγαζιά σήμερα – Δείτε το ωράριο λειτουργίας για πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα λόγω εκπτώσεων. [Δείτε τις ώρες]

ΚΟΙΝΩΝΙΑ: SOS για την έκρηξη βίας στους ανηλίκους – Τι κρύβεται πίσω από τις συμμορίες των παιδιών. [Διαβάστε περισσότερα]

ΥΓΕΙΑ: Θωρακίστε τον οργανισμό σας – Τα 6 χειμερινά φρούτα για ατσάλινο ανοσοποιητικό απέναντι στις ιώσεις. [Οδηγός Υγείας]

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Ιανουαρίου. Χρόνια πολλά στον Θανάση και την Αθανασία! [Δείτε τα ονόματα]

Το άρθρο ανανεώνεται συνεχώς με όλες τις έκτακτες ειδήσεις και τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μείνετε συντονισμένοι στο madata.gr για να μην χάνετε λεπτό από την επικαιρότητα.

