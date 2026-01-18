Σε κλοιό κακοκαιρίας η χώρα με το θερμόμετρο να πέφτει έως και τους -8 βαθμούς. Ποιες περιοχές θα δουν χιόνια σήμερα Κυριακή και τη Δευτέρα – Σε ετοιμότητα Δήμοι Αθήνας και Πειραιά με θερμαινόμενους χώρους.

Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, καθώς η ψυχρή εισβολή που ξεκίνησε από το Σάββατο φέρνει τσουχτερό κρύο, ισχυρούς βοριάδες έως 8 μποφόρ και χιονοπτώσεις ακόμη και σε ημιορεινές περιοχές. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, το «ξερό κρύο» από την Ουκρανία θα επηρεάσει τη χώρα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, με αποκορύφωμα την Τετάρτη όπου αναμένονται έντονα φαινόμενα.

Πού θα χιονίσει σήμερα και αύριο

Κυριακή (18/1): Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στη Θεσσαλία.



Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της Αττική: Τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στην Πάρνηθα και την Πεντέλη , ενώ στην υπόλοιπη περιοχή θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια.



Τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στην , ενώ στην υπόλοιπη περιοχή θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές στα ανατολικά και βόρεια. Δευτέρα (19/1): Το σκηνικό παραμένει παγωμένο, με πιθανότητα χιονόπτωσης σε ημιορεινές περιοχές της Εύβοιας, της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς, αλλά και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Θερμοκρασίες υπό το μηδέν

Ο υδράργυρος θα σημειώσει εντυπωσιακή βουτιά, φτάνοντας στα βόρεια ηπειρωτικά έως και τους -8 βαθμούς Κελσίου. Ο παγετός θα είναι ισχυρός τις πρωινές και βραδινές ώρες, καθιστώντας απαραίτητη την προσοχή στους δρόμους.

Ανοιχτοί θερμαινόμενοι χώροι σε Αθήνα και Πειραιά

Λόγω του έντονου ψύχους, οι Δήμοι τίθενται σε επιφυλακή για την προστασία των ευάλωτων ομάδων:

Δήμος Αθηνών: Λειτουργεί ο χώρος στη Λέσχη Φιλίας Βοτανικού (Κοζάνης 4). Τηλέφωνο ανάγκης: 210-5246515.

Δήμος Πειραιά: Διαθέσιμο το Υπνωτήριο Πειραιάς - Λιμάνι Αλληλεγγύης (Μυκάλης 51, Καμίνια). Τηλέφωνα: 216-8003076.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 19-01-2026



Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις και στα ανατολικά από βόρειες 5 με 7 και στα νοτιοδυτικά τοπικά 8 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 04 με 06 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 07 με 10, στις υπόλοιπες περιοχές τους 11 με 13 και μόνο στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-01-2026

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια βροχές ή χιονόνερο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8 και τοπικά στα νοτιοδυτικά 9, στα ανατολικά 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα νοτιοανατολικά. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά και στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-01-2026

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής και νότιας χώρας.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα νότια νοτιοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο σε όλη σχεδόν τη χώρα, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-01-2026

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 ενώ τις πρωινές ώρες θα επικρατούν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 με γρήγορη εξασθένηση και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

