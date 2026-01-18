Δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων και η αγορά είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους καταναλωτές. Δείτε αναλυτικά τι ώρα ανοίγουν και τι ώρα κλείνουν καταστήματα, πολυκαταστήματα και malls, καθώς και τι πρέπει να προσέξετε με τις τιμές.

Με τις χειμερινές εκπτώσεις να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα θα παραμείνουν ανοιχτά σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου. Οι καταναλωτές έχουν την ευκαιρία να κάνουν τις αγορές τους, ενώ η αγορά θα κινηθεί σε ρυθμούς εκπτώσεων και την επόμενη Κυριακή, 25 Ιανουαρίου.

Το ωράριο λειτουργίας

Σύμφωνα με τον εμπορικό κόσμο, το προτεινόμενο ωράριο για σήμερα διαμορφώνεται ως εξής:

Εμπορικά Καταστήματα : Από τις 11:00 το πρωί έως τις 18:00 το απόγευμα.

: Από τις Πολυκαταστήματα και Εμπορικά Κέντρα (Malls): Το ωράριο παρατείνεται, με τα περισσότερα να λειτουργούν έως τις 20:00 το βράδυ.

Τι πρέπει να προσέξετε στις τιμές

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας συστήνει προσοχή στους καταναλωτές ώστε να μην πέσουν θύματα παραπλανητικών πρακτικών:

Διπλές τιμές: Σε κάθε προϊόν πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η παλιά (διαγραμμένη) τιμή και η νέα μειωμένη τιμή.

Σε κάθε προϊόν πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η παλιά (διαγραμμένη) τιμή και η νέα μειωμένη τιμή. Προγενέστερη τιμή: Ως τιμή αναφοράς για την έκπτωση λογίζεται η χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες.

Ως τιμή αναφοράς για την έκπτωση λογίζεται η χαμηλότερη τιμή που είχε το προϊόν τις τελευταίες 30 ημέρες. Ποσοστά έκπτωσης: Αν οι εκπτώσεις αφορούν πάνω από το 60% του καταστήματος, το ποσοστό πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη (π.χ. «από ...% έως ...%»).

Τα δικαιώματα του καταναλωτή

Μην ξεχνάτε ότι και στην περίοδο των εκπτώσεων η νομοθεσία σάς προστατεύει πλήρως. Έχετε δικαίωμα σε αντικατάσταση ή επιστροφή προϊόντος σε περίπτωση ελαττώματος, ενώ οι έμποροι αντιμετωπίζουν βαριά πρόστιμα αν οι ανακοινώσεις περί μειώσεων είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές.

