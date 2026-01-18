Πέρα από τις εικόνες σκληρότητας στα σχολεία, οι ειδικοί προειδοποιούν για μια βαθιά κοινωνική κρίση. Οι ευθύνες των social media, ο ρόλος της οικογένειας και τα συγκλονιστικά στοιχεία από το «Χαμόγελο του Παιδιού» με 460 κλήσεις την ημέρα.

Η ανήλικη παραβατικότητα δεν είναι απλώς μια σειρά από "αστυνομικά νέα". Είναι ένα βαθύ κοινωνικό ρήγμα που έρχεται στην επιφάνεια με τον πιο σκληρό τρόπο. Ενώ η κοινωνία παρακολουθεί παγωμένη τα περιστατικά βίας εντός και εκτός σχολείων, οι ειδικοί εξηγούν ότι οι ρίζες του προβλήματος βρίσκονται στις ανισότητες, την ψηφιακή ευαλωτότητα και την έλλειψη ουσιαστικής φροντίδας.

Πολυπαραγοντικό «έγκλημα» και ψηφιακός κίνδυνος

Η καθηγήτρια Εγκληματολογίας, Βασιλική Αρτινοπούλου, επισημαίνει ότι η βία των ανηλίκων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις κοινωνικές δομές. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη «ψηφιακή ευαλωτότητα» των παιδιών, τα οποία βρίσκονται εκτεθειμένα σε φαινόμενα κυβερνοβίας και cyberbullying, χωρίς την απαραίτητη θεσμική προστασία από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο φοβισμένος επιτίθεται»: Η παγίδα του ηθικού πανικού

Από την άλλη πλευρά, ο ψυχίατρος Γιώργος Νικολαΐδης προειδοποιεί για τον κίνδυνο του «ηθικού πανικού». Όπως εξηγεί, δεν υπάρχει επίσημη στατιστική που να επιβεβαιώνει μια "έκρηξη" βίας, αλλά η υπερπροβολή των περιστατικών κάνει τα παιδιά να φοβούνται το ένα το άλλο. «Ο φοβισμένος επιτίθεται», τονίζει, σημειώνοντας ότι η λύση βρίσκεται στην επένδυση στον δεσμό και την αλληλεγγύη, και όχι μόνο στην καταστολή.

Σοκάρουν τα στοιχεία από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Τα νούμερα για το πρώτο 10μηνο του 2025 είναι αποκαλυπτικά για το μέγεθος της κρίσης:

460 κλήσεις καθημερινά στις Γραμμές Βοήθειας.

130 επικοινωνίες για περιστατικά αυτοτραυματισμού.

176 κλήσεις για αυτοκτονικό ιδεασμό.

Αύξηση 65% στις αναφορές για παράνομο περιεχόμενο στο διαδίκτυο (Cybertipline).

Ο πρόεδρος του οργανισμού, Κώστας Γιαννόπουλος, υπογραμμίζει την ανάγκη για πραγματική πρόληψη και στελέχωση των υπηρεσιών, καθώς οι λέξεις «φροντίδα» και «πρόνοια» έχουν χάσει το νόημά τους στην πράξη.

