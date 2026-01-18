Μια ολόκληρη περιοχή, η Μακρυνεία Αγρινίου, «κάθεται» πάνω σε ένα αναμμένο ηφαίστειο μετά την άγρια δολοφονία του 50χρονου Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Λιθοβουνίου. Οι αρχές δεν ανησυχούν πλέον μόνο για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, η οποία φαίνεται ξεκάθαρη, αλλά για την επόμενη μέρα, καθώς ο φόβος για μια αιματηρή βεντέτα ανάμεσα στις δύο οικογένειες είναι πιο ορατός από ποτέ.

Το «ραντεβού θανάτου» και το κίνητρο της τιμής

Όλα ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου, όταν το θύμα και ο 45χρονος δράστης φαίνεται πως είχαν μια έντονη τηλεφωνική επικοινωνία. Οι δύο άνδρες, που γνωρίζονταν καλά καθώς ζούσαν στο ίδιο χωριό, έδωσαν ραντεβού σε μια ερημική τοποθεσία στη θέση «Αρβανίτης».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που συγκλονίζουν την τοπική κοινωνία, το κίνητρο ήταν βαθιά προσωπικό και ερωτικό. Ο δράστης φέρεται να διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τη σύζυγο του θύματος, γεγονός που είχε γίνει αντιληπτό από τον 50χρονο Πρόεδρο, οδηγώντας την κατάσταση στα άκρα.

Πάνοπλοι στη συνάντηση: Η ενέδρα και οι πυροβολισμοί

Το στοιχείο που σοκάρει τους αστυνομικούς της Ασφάλειας Αγρινίου είναι ότι και οι δύο άνδρες πήγαν στο σημείο αποφασισμένοι για όλα.

Η παγίδα: Ο 45χρονος είχε στήσει καρτέρι. Τη στιγμή που ο 50χρονος έφτασε με το αυτοκίνητό του, ο δράστης δεν τον άφησε καν να κατέβει.

Οι πυροβολισμοί: Τον πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής με την κυνηγετική καραμπίνα του, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα μέσα στην καμπίνα του οχήματος.

Το εύρημα-σοκ: Μέσα στο αυτοκίνητο του θύματος βρέθηκε επίσης μια καραμπίνα, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο Πρόεδρος φοβόταν για τη ζωή του ή ήταν έτοιμος να ανταποδώσει τα πυρά.

Σε «κλοιό» αστυνομίας το Λιθοβούνι Από την ώρα που έγινε γνωστή η σύλληψη του 45χρονου, στο χωριό επικρατεί άκρα του τάφου σιωπή που προμηνύει καταιγίδα. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. περιπολούν συνεχώς στην περιοχή, φοβούμενες αντίποινα από την πλευρά της οικογένειας του θύματος, ο οποίος ήταν πατέρας ενός παιδιού και ιδιαίτερα αγαπητός.

Οι κάτοικοι μιλούν για ένα «καζάνι που βράζει». «Δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσουν στα όπλα, παρά τις διαφορές τους», λένε χαρακτηριστικά, την ώρα που ο δράστης οδηγείται στον εισαγγελέα με τη δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση να τον βαραίνει.

